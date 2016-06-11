​Рапиль ЖОШЫБАЕВ: ЭКСПО – это возможность заглянуть в будущее

– Рапиль Сейтханович, в первую очередь, хотелось бы узнать, как обстоят дела с привлечением участников. Идем по плану?

– Из 100 стран и 15 международных организаций, планируемых к участию в выставке, на сегодняшний день уже 89 стран и 16 международных организаций официально подтвердили свое участие, подписали 52 договора участия, и в ближайшее время готовимся подписать еще с Литвой, Латвией и странами Юго-Восточной Азии. На данном этапе процесс документального оформления отношений с участниками будет вестись постоянно. И, конечно, продолжается работа по привлечению новых стран. Мы нацелены на то, чтобы привлечь к ЭКСПО-2017 более 100 государств – если нам это удастся, это будет своеобразный рекорд для специализированных выставок.

Кроме того, принимают участие 16 международных организаций – это даже больше, чем мы планировали. Причем некоторые структуры, например, Всемирный банк, МАГАТЭ, IRENA, вообще впервые присоединяются к проведению ЭКСПО. Такой интерес – знак реальной важности предложенной нами темы.

– Какие из стран, уже подтвердивших участие, наиболее сильны в теме ЭКСПО-2017?

– Конечно, это в первую очередь европейские страны, которые много занимаются развитием возобновляемых источников энергии, внедряют страновые программы, есть общая стратегия для Евросоюза. Большой опыт есть у Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Голландии, Японии, Южной Кореи, ОАЭ – свои достижения они представят в Астане. Лидерами в сфере альтернативной энергетики являются скандинавские страны – Швеция, Дания, Норвегия, где уже сейчас порядка 60–65 процентов энергии получают от возобновляемых источников и к 2050 году планируют полностью отказаться от сырьевых источников. Мы ведем переговоры, чтобы вовлечь их в работу ЭКСПО. Согласно рейтингу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), из топ-20 стран в сфере альтернативной энергетики уже 90 процентов подтвердили свое участие в ЭКСПО-2017.

Приглашая страны на выставку, мы сами много нового узнаем о них, и бывают интереснейшие сюрпризы. Например, в ЭКСПО-2017 будет принимать участие Ватикан, и на сегодняшний день это самое «зеленое» государство мира, первая и единственная страна, которая на 100 процентов обеспечивает свою потребность в энергии за счет альтернативных источников.

Но что хочу сказать: выставки ЭКСПО – это площадка, открытая для всех без исключения членов мирового сообщества. Поэтому государства из числа развивающихся для нас такие же ценные участники, как и страны-лидеры.

– «Энергия будущего» – очень масштабная тема. Есть ли уже видение, что именно будет показано на выставке?

– На переговорах мы узнали, что, к примеру, Великобритания планирует показать миру новейшие технологии по управлению отходами, а также снижению спроса на электричество. Малайзия покажет разработки для производства биотоплива. Арабские страны – ноу-хау в области солнечной энергетики. Нидерланды готовы презентовать опыт перехода страны от промышленного и сельскохозяйственного производства к «зеленой» экономике. Интересные разработки покажут крупные компании. Vestas – инновационные ветроэнергетические установки нового поколения, Toyota – автомобиль, работающий на водороде, Tesla планирует представить новейшие модели электромобилей.

На ЭКСПО-2017 будет павильон «Зона лучших практик», ведущие эксперты в сфере энергетики и зеленых технологий уже выбирают контент для него. Здесь будут продемонстрированы уже реализованные технологии и проекты в разных областях устойчивых источников энергии. Компании Силиконовой долины, профессора Стэнфордского университета, индустриального технопарка Индии (Бангалор), Китая, ОАЭ, Австралии и Сингапура готовятся представить свои самые интересные разработки.

Строительство ЭКСПО завершится в ноябре, тогда же мы хотим провести третье собрание международных участников, чтобы они могли увидеть пространство выставки, а в январе страны уже приступят к наполнению своих павильонов.

Выставки ЭКСПО всегда ценились тем, что на них демонстрировалось что-то новое, что они давали возможность заглянуть в завтрашний день. Эта концепция остается неизменной, здесь можно будет увидеть проекты, о которых мы раньше даже не думали как о части своей повседневной реальности. Это отличная возможность для молодых ученых внедрить свои идеи, даже если сейчас они кажутся безумными или нереальными. На ЭКСПО каждая страна хочет показать все самое лучшее.

– А что покажет Казахстан?

– В качестве кандидатов для представления в национальном павильоне сейчас собрано 137 научно-технических проектов. Мы покажем технологии, благодаря которым возобновляемые источники энергии и энергоэффективность могут стать частью нашей жизни. Эти технологии уже применяются в строительстве зданий для выставки: например, встраиваем фотогальванические панели, геотермальные системы. В нашем павильоне можно будет увидеть макет Казахстанского материаловедческого термоядерного реактора «Токамак».

Мы одна из самых богатых минеральными ресурсами стран, и многих удивило, что Казахстан выбрал тему «Энергия будущего». Но мы думаем о том, что будет завтра. Мы единственная страна в СНГ, принявшая концепцию по переходу к «зеленой» экономике, на возобновляемые источники энергии. На ЭКСПО-2017 мы предлагаем диалог на тему альтернативных источников энергии, а вместе с этим поднимаем вопросы сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа, использования нефти, охраны окружающей среды, исчерпывание минеральных и углеродных ресурсов планеты.

– ЭКСПО – это не только выставочные павильоны. Какие мероприятия будут проходить в Астане в эти три месяца?

– Министерство иностранных дел спланировало и получило поддержку от Главы государства на проведение крупнейших международных мероприятий на нашей выставке. К открытию ЭКСПО-2017 будет приурочен саммит ШОС, в период проведения выставки запланировано проведение международных министерских встреч по вопросам экологии и туризма, к завершению выставки – саммит ОИС по науке и технологиям. Это только по линии нашего министерства.

В общей сложности во время проведения выставки будет более семи тысяч мероприятий разного уровня и направлений – культурные, спортивные, экономические. Разумеется, мы используем площадку ЭКСПО для того, чтобы достойно показать миру Казахстан, красоту и богатство нашей истории и современной культуры. Вместе с тем будет много интересных событий с участием зарубежных гостей.

Традиционно организовываются национальные дни участников выставки. Кроме того, международные организации, участвующие в ЭКСПО, хотят провести свои мероприятия. Думаю, очень много приятных сюрпризов ждет посетителей выставки, гостей Астаны. Будет интересно.

- Подготовка к выставке подразумевает активные контакты практически со всеми странами мира. Наверняка это дало новые возможности для развития двусторонних отношений Казахстана с другими государствами?

- Начну с того, что благодаря подготовке к ЭКСПО мы почти с десятью странами установили дипломатические отношения.

В целом, когда мы едем приглашать очередную страну на выставку, – это только часть программы. Мы встречаемся с главами государств и правительств, министрами, бизнесменами, учеными, обсуждаем наши двусторонние отношения, смотрим, в каких направлениях стоит активизировать взаимодействие. Во время визитов, совершенных в рамках подготовки к ЭКСПО, мы со многими государствами подписали соглашения о сотрудничестве в различных сферах, о безвизовом режиме, о привлечении инвесторов. С более чем 30 странами заключили соглашения в области туризма. Прорабатываем вопросы открытия новых авиарейсов – в Европу, арабские страны, Азию, в том числе Юго-Восточную. Это поручение Главы государства, чтобы мы открывали небо над Астаной. Мы на пути к созданию в столице серьезного транспортного хаба, и этот результат тоже станет отчасти наследием ЭКСПО-2017.