Свежий выпуск
Рапортуют о готовности
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Внимательно изучена паводковая обстановка на Астанинском (Вячеславском) и Селетинском водохранилищах, проверена готовность гидроузлов к пропуску паводковых вод и состояние русел рек Селеты, Ишим, Нура. Особое внимание было уделено населенным пунктам, расположенным вблизи гидротехнических сооружений на реке Жабай в поселке Заречный и селе Сочинское Атбасарского района. Относительно обстановки на Селетинском водохранилище глава региона высказал необходимость произведения просчета сброса воды для того, чтобы избежать подтопления близлежащих сел и населенных пунктов соседней области.
Согласно прогнозам, водность рек Есиль, Селеты, Шагалалы, Нура в период половодья ожидается выше нормы. В связи с этим особое внимание уделяется регулированию водного режима крупных водохранилищ – Астанинского, Селетинского и Чаглинского, на которых ведутся плановые сбросы воды. В целом снегозапасы в Атбасарском, Аршалынском, Егиндыкольском, Сандыктауском, Астраханском, Жаксынском районах превышают значения норм прошлого года в среднем на 60%.
В Атбасарском районе аким области на встрече с руководителями агроформирований и промышленных предприятий отметил, что в настоящее время в четырех районах сохраняется паводкоопасная ситуация. С. Кулагин подчеркнул 100% готовность региона к противопаводковым мероприятиям, что было наглядно продемонстрировано аварийно-спасательной службой ЧС. Для безаварийного пропуска паводковых вод в районах и городах области вывезено более 653 тыс. кубометров снега, задействовано 258 единиц техники, очищено более 21 тыс. м водосточных канав, задействованы 253 человека и 108 единиц техники. Инертных материалов заготовлено 31 тыс. тонн, ГСМ – 241 тонна.

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