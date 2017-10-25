​Рапс насущный

Эксперименты с привычными для всех казахстанцев хлебобулочными и кондитерскими изделиями проводят на кафедре технологии переработки пищевых продуктов Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана уже несколько лет. За это время было получено несколько патентов, в том числе на биохлеб с использованием нетрадиционного сырья – рапсовой муки и порошка шиповника.

По словам доктора сельскохозяйственных наук, доцента, члена-корреспондента Международной академии аграрного образования (МААО) Алтынай Абуовой, в последние годы наблюдается увеличение доли кондитерских изделий из пшеничной муки высшего и первого сорта, обогащенных жирами, сахаром и значительно обедненных такими необходимыми компонентами, как витамины, аминокислоты, минеральные вещества и пищевые волокна. Все это отрицательным образом сказывается на здоровье людей, способствует ожирению. Поэтому задачами современной науки становятся повышение пот­ребительских свойств и пищевой ценности продукции, расширение ассортимента, разработка оригинальных рецептур.

И действительно, специалисты по питанию давно бьют тревогу: потребление высококалорийных и бесполезных по своей сути булок и печенья ни к чему хорошему не приведет, так как в их составе содержится в основном крахмал, сахар и жиры, но отказаться от их употребления большая часть людей даже не стремится. Поэтому единственный выход из сложившейся ситуации – сделать так, чтобы хлеб и кондитерские изделия стали полезнее.

Искусственно добавлять витамины и микроэлементы в муку некоторые производители уже научились, но такие «присадки» довольно дорогостоящие. В то время как мучные композитные смеси, которые составили ученые Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана, содержат местные растительные компоненты, а значит, более доступны.

– Хлеб и кондитерские изделия с добавлением рапсового масла, нутовой, сорговой, рапсовой и тритикалевой муки не только вкусны, но и укрепляют защитные функции организма, уменьшают воздействие на него вредных веществ за счет обогащения минеральными веществами, витаминами, пищевыми волокнами и полиненасыщенными жирными кислотами, – говорит руководитель проекта Алтынай Абуова. – В лабораторных условиях нам удалось увеличить и пищевую ценность печенья, добавляя в традиционную пшеничную муку мучную композитную смесь в различных процентных соотношениях.

Названия кондитерским изделиям, получаемым во всевозможных конфигурациях, давали в честь участников проекта. Например, в составе сахарно-шоколадного печенья «Айбол» присутствует 15% мучной композитной смеси из тритикале и сорговой муки.

По словам доктора сельскохозяйственных наук, тритикале, представляющее собой гибрид пшеницы и ржи, обладает повышенным содержанием белка (до 18–20%), витаминов группы В и РР, оптимальным соотношением минеральных веществ и отличается хорошей усвояемостью. Он обладает общеукрепляющим действием для всего организма, содержит полезные ферменты и органичес­кие соединения. Еще одна важная составляющая муки из этого рас­тения – калий, необходимый для нормальной работы сердца и передачи нервных импульсов.

Другой растительный компонент, применяемый в производстве мучных композитных смесей – сорго, – является отличным антиоксидантом. Входящие в его состав полифенольные соединения укрепляют иммунитет, защищая организм от влияния негативных факторов внешней среды. Нут содержит витамины и минеральные элементы, а также является незаменимым источником особых волокон, которые способны понижать уровень холестерина в крови и сокращать риск возникновения инсультов и инфарктов.

– Рапсовая мука и масло содержат все физиологически важные кислоты в оптимальном соотношении, особенно они ценны большим содержанием олеиновой, линолевой, линоленовой кислот, не образующихся в организме человека, – продолжает Алтынай Абуова. – Эта мас­личная культура предотвращает тромбообразование и регулирует жировой обмен. Одна столовая ложка рапсового масла обеспечивает 30% суточной потребности организма в витамине Е, по показателям качества она равноценна оливковому маслу, которое в нашей стране не производится.

Как уверяет специалист, пе­ченье, изготовленное с применением мучной композитной смеси на основе местного растительного сырья, по сравнению с обычным, произведенным из пшеничной муки, обладает лучшими органолептическими показателями, приятным вкусом и ароматом.

В готовых изделиях значительно увеличивается содержание белка (на 35%), макро- и микроэлементов, таких как натрий (на 16%), калий (на 108%), кальций (на 21%), железо (на 33%), магний (на 41%) и фосфор (на 6%). Повышается содержание витаминов группы В и Р-каротина.

В промышленном масштабе из нетрадиционных видов муки можно составлять фасованные композитные смеси и добавлять их к продаваемой муке с тем, чтобы простой и понятный процесс изготовления хлебных и мучных изделий был легко применим не только на производстве, но и в условиях домашней кухни.

Частично инициатива ученых уже нашла отклик у ряда местных предпринимателей. По словам Алтынай Абуовой, последних заинтересовало то обстоятельство, что мука из гибрида озимых пшеницы и ржи наряду с высокой пищевой ценностью обладает полезным при производстве «кондитерки» качеством – снижает клейковину обычной пшеничной муки, благодаря чему изделия становятся более рассыпчатыми, пористыми и мягкими.

Разработчики инновационного проекта на достигнутом не останавливаются. В данный момент они участвуют в конкурсе Фонда науки и в случае выделения финансовых средств намерены создать на базе университета свое мини-предприятие.

– Наша цель – получить соответствующие разрешительные до­кументы и наладить производство, чтобы в первую очередь обеспечить студенчество доступным и питательным хлебом.