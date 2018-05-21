Раритеты в ночном свете

Раз в году в ночное время музеи становятся местом встреч людей разных возрастов и интересов. Центральный государственный музей, к примеру, предложил новые программы и выставки. Экспозиция «Средневековые города на Великом шелковом пути: орнаментальное искусство в керамике» рассказала о разных орнаментах для декора в поливной и штампованной керамике, найденной на территории Казахстана. Выставка «Возрожденное наследие» знакомила с работой реставраторов, подаривших вторую жизнь старинным национальным поясам и ювелирным изделиям.

Предметы и средства коммуникации – от древних петроглифов до современности – продемонстрировала выставка «Человек. Эпоха. Связь». Об уникальных письменных памятниках иудаизма, христианства и ислама – Торы, Библии и Корана, интересных фактах, связанных с редкими изданиями, – можно было узнать из материалов экспозиции «Памятники духовности».

«Ночь в музее Кастеева» давно превратилась в крупнейший в Казахстане фестиваль искусств, собирая до 5 тыс. гостей ежегодно. В нынешнем году они стали участниками эстрадных и рок-концертов, сетов известных DJ, шоу от танцевальных коллективов, интерактивных перформансов, дегустаций напитков и незабываемого пиротехнического шоу. Искренний восторг участников вызвало и стартовавшее в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев квест-испытание #kasteyevnight_2018 по достопримечательностям Алматы, которое завершилось в музее экспозицией «Из верненских кварталов на проспекты Алматы©».