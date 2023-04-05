Расчеты помощи

АСП – действующая в Казах­стане программа, направленная на улучшение материального положения бедной части населения. Однако ее функция не сводится к банальному зачис­лению денег на карточку. Так, помимо денег, людям помогают с поиском работы, предоставляют гранты на открытие собственного дела и курсы повышения квалификации.

– Выплаты назначаются тем семь­ям, чьи доходы не превышают 70% от размера прожиточного минимума. В Казахстане он составляет 40 567 тенге. То есть, если на каждого члена вашей семьи ежемесячно приходится меньше 28 397 тенге дохода, вы имеете право подать заявление через электронную систему – «социальная помощь».Заявление фиксируется, и с момен­та подачи идет назначение АСП, – пояснила руководитель управления адресной социальной помощи Асия Курманкулова.

Подчеркнем, что АСП в первую очередь направлена именно на поиск выхода из трудной ситуа­ции. К примеру, получатели делятся на две группы: тех, кто получает безусловную и обус­ловленную денежную помощь.

В первом случае это семьи, где нет трудоспособных членов, например, мать-одиночка с маленькими детьми или инвалиды. Второй случай, когда назначается обусловленная денежная помощь, подразумевает наличие трудоспособного члена семьи. Тогда государство и содействует в активном поис­ке работы.

Как итог, за прошлый год благодаря этим мерам из 141,5 тыс. семей, получавших АСП, 94,1 тыс. семей улучшили свое материальное положение, вышли из состояния бедности.

– У нас четверо несовершеннолетних детей, мы являлись получателями АСП, – рассказала Акниет Алтынбай. – Пока супруг развивал животноводство, я, находясь в декретном отпус­ке, занялась изготовлением домашней выпечки и кондитерских изделий, принимала заказы для семейных торжеств и праздников. Позже устроилась на работу в среднюю школу в качестве социального педагога. В результате моя семья вышла из числа получателей АСП.

Правда, иногда суммы вызывают вопросы и откровенную критику. Выплаты АСП – это разница между чертой беднос­ти и среднедушевым доходом семьи. Поэтому расчеты могут оказаться любыми.

– У меня семья состоит из семи человек. Мы на семерых получаем 23 тысячи тенге, – рассказывает получательница АСП Алия (имя изменено). – Весь доход семьи учитывается, все пособия, даже если муж получил премию за квартал, это все суммируется и делится на каждого члена семьи. У меня есть знакомая, у которой на одного человека начисления составили 80 тенге. Даже на проезд не хватит.

Однако не спешите отказываться от подобных выплат, ведь, помимо денег, детям полагается материальная помощь. Так, учеников от 6 до 18 лет Министерство просвещения обеспечивает школьной формой и школьными принадлежностями. Ранее детям от 1 до 6 лет выдавались продуктовые корзины и набор гигиенических средств, но с текущего года их изменили на ежемесячные дополнительные выплаты в виде 1,5 МРП на каждого ребенка.

Всего на начало весны в Казахстане АСП получают 84 тыс. семей, или около 444 тыс. человек.

Заметим: к этому вопросу подходят очень строго, это бюджетные деньги.

– Обязательно проводится проверка на нуждаемость. Для этого у нас есть участковая комиссия, – добавляет Асия Курманкулова. – Когда семья впервые обращается, то обязательно идет комиссия и проверяет ее с учетом всех установленных критериев.

И если у вас есть более одной единицы жилья, автотранспорта или наличие жилищного участка, вы не имеет права на получение АСП. В ином случае вам придется вернуть все полученные средства, а также вас лишат на полгода права получения денежной помощи. Никаких дополнительных штрафов или санкций законом не предусмотрено.