Свежий выпуск Расходные статьи бюджета Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Основные траты предусмотрены на социальные программы. Больше всего средств заложено на развитие здравоохранения и образования – соответственно 31,8 млрд. и 31,7 млрд. тенге. На эти средства предполагается построить 71 объект общей стоимостью 15,2 млрд. тенге. При этом 36 школ и 5 детских садов будут сданы в эксплуатацию до конца следующего года. 2,4 млрд. тенге будут затрачены на возведение 20 объектов здравоохранения. Финансирование этой сферы позволит поднять уровень технической оснащенности лечебных учреждений с нынешних 59 до 63,4%.



Мощная государственная поддержка ждет и аграрный сектор. 26 698,9 млн. тенге пойдут на субсидирование животноводства, обеспечение ГСМ, закладку интенсивных садов и ремонт каналов. Расширить площадь поливного земледелия на 3 750 га позволит строительство трех новых водохранилищ, общая вместимость которых 6,6 млн. кубометров воды.



Продолжится в следующем году работа по газификации населенных пунктов. 8,3 млрд. тенге позволят реализовать 52 проекта по подключению населенных пунктов региона к природному голубому топливу. Почти такая же сумма предназначена для проведения капитального и текущего ремонта 138,3 км автомобильных дорог.