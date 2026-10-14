Расходы на обслуживание госдолга в 2027 году могут превысить 40% собственных доходов бюджета – депутат

Правительству Казахстана необходимо повысить качество бюджетного планирования, сократить зависимость от трансфертов из Национального фонда и усилить контроль за государственным долгом. Об этом заявила депутат Курултая Ольга Перепечина, выступая с содокладом по проекту закона «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы», сообщает Kazpravda.kz

Скриншот с видео Курултая

По ее словам, проект бюджета ориентирован на сохранение макроэкономической устойчивости, выполнение социальных обязательств государства и развитие инфраструктуры. Вместе с тем при его формировании выявлен ряд вопросов, требующих системных решений.

Одним из ключевых моментов Перепечина назвала реалистичность макроэкономических прогнозов. По ее словам, правительство ежегодно существенно пересматривает базовые параметры прогноза социально-экономического развития на один и тот же период.

Как отмечается в заключении Высшей аудиторской палаты, ни один из ключевых параметров на 2027 год не сохранил первоначально прогнозируемого значения. Изменения затронули, в частности, номинальный ВВП, доходы и дефицит бюджета.

На 2027 год предусмотрен рост собственных доходов бюджета более чем на 16%, или примерно на 2,8 трлн тенге. Однако, подчеркнула Перепечина, этот прогноз сформирован относительно сниженной оценки поступлений текущего года.

Особенно заметно это проявляется в отношении НДС. Повышение ставки с 12% до 16% пока не обеспечило ожидаемого роста доходов бюджета в 2026 году. В результате существует риск, что запланированное увеличение поступлений в следующем году будет связано не с реальным расширением доходного потенциала страны, а с компенсацией недополученных доходов текущего года.

В этой связи депутат считает необходимым совершенствовать методологию макроэкономического прогнозирования, чтобы обеспечить устойчивость бюджетного планирования на среднесрочный период.

Отдельное внимание в содокладе уделено расходам и развитию регионов. По словам Перепечиной, около 80% расходов республиканского бюджета направляется на выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности государства и обслуживание государственного долга. Эти расходы имеют обязательный характер и не могут быть существенно сокращены даже в условиях кризиса.

По сравнению с текущим годом поддержка регионов увеличивается на 1,774 трлн тенге. Кроме того, за счет средств Национального фонда предусмотрено выделение 2 трлн тенге на модернизацию инженерной и коммунальной инфраструктуры, строительство дорог, обеспечение населенных пунктов чистой питьевой водой и устойчивой связью.

При этом, согласно заключению Высшей аудиторской палаты, планирование целевых трансфертов и формирование перечня инфраструктурных проектов проводились до утверждения портфеля государственных инвестиционных проектов. В представленных вместе с бюджетом материалах, как отметила Перепечина, отсутствуют сам перечень инвестиционных проектов, критерии их отбора и необходимые обоснования.

Она подчеркнула, что при распределении средств необходимо уделить особое внимание сокращению межрегиональных диспропорций, а также обеспечить прозрачность отбора проектов, оценку их долгосрочной эффективности и контроль результатов.

Еще одним серьезным риском депутат назвала ограниченный запас финансовой прочности бюджета. В условиях высокой доли обязательных расходов внешняя макроэкономическая нестабильность может потребовать дополнительных заимствований, изъятий из Национального фонда или пересмотра расходов на развитие и поддержку экономики.

Говоря о государственном долге, Перепечина отметила, что правительство планирует снизить дефицит бюджета с 2,3% ВВП в 2027 году до 0,4% в 2029 году. Однако, по ее мнению, достижение этих показателей должно быть подкреплено конкретными источниками роста доходов и мерами повышения эффективности расходов.

«Практика покрытия дефицита за счет займов при высоких базовых ставках является высокорисковым методом управления обязательствами, который увеличивает нагрузку на бюджет», - подчеркнула она.

По оценке, приведенной в содокладе, в 2027 году совокупные расходы на обслуживание и погашение государственного долга могут превысить 40% собственных доходов бюджета.

В этой связи Перепечина призвала правительство пересмотреть подходы к долговой политике, оптимизировать структуру государственного долга, снизить стоимость его обслуживания и жестко сдерживать темпы заимствований.