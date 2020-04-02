Расходы республиканского бюджета могут увеличиться больше чем на 1 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Для покрытия ожидаемых недопоступлений по доходам бюджета и финансирования антикризисного пакета мер предлагается увеличить в 2020 году размер гарантированного трансферта из Национального фонда на 2 070 млрд тенге до 4 770 млрд тенге.В рамках особого порядка уточнения республиканского бюджета на Ваше рассмотрение внесен проект Указа Президента о внесении изменения в Закон о гарантированном трансферте на 2020-2022 годы. В целом расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 14,3 трлн тенге с увеличением на 1,4 трлн тенге относительно утвержденного объема", - сказал Даленов.
По его словам, дефицит планируется на уровне 3,5% к ВВП с увеличением на 840,7 млрд тенге. Уровень ненефтяного дефицита составит 10,8% к ВВП.
"На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2020 год. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2020 году оцениваются в объеме 6 414,1 млрд тенге, что на 1 672,3 млрд тенге меньше утвержденного плана. Основное снижение ожидается по НДС, ЭТП на сырую нефть и поступлениям за использование природных ресурсов", - резюмировал спикер.