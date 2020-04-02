Экономика
Расходы республиканского бюджета могут увеличиться на 1 трлн тенге
Айдана Демесинова
Расходы республиканского бюджета могут вырасти более чем на 1 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С начала года цены на нефть снизились на 65,7%, на металлы в среднем на 15,6%, мировые биржевые индексы в среднем снизились на 20,9%. По состоянию на 1 апреля т.г. котировки нефти снизились до 22 долларов за баррель. С учетом этого, средняя цена нефти за апрель-декабрь т.г. определена на уровне 20 долларов за баррель", - сказал глава МНЭ РК.

Он сообщил, что расчетный курс доллара взят на уровне 440 тенге за доллар и годовая инфляция в интервале 9-11%.

"На фоне низких цен, прогноз по добыче нефти снижен на 4 млн тонн до 86 млн тонн. Это обуславливает снижение производства горнодобывающей промышленности", - продолжил министр.

В тоже время ожидается снижение по сравнению с ранее одобренными темпами роста в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и секторе услуг, в том числе торговли.

Экспорт снизится на 16,3 млрд  до 35,1 млрд долл. Импорт сократится на 7,5 млрд. долл. до 26,6 млрд. долл.

С учетом вышеотмеченных факторов ожидается снижение ВВП на 0,9%.

Номинальный ВВП оценивается в объеме 69,7 трлн тенге, что на 4,8 трлн тенге ниже одобренного прогноза.

Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2020 году оцениваются в объеме 6 414,1 млрд тенге, что на 1 672,3 млрд тенге меньше утвержденного плана.

Основное снижение ожидается по НДС, ЭТП на сырую нефть и поступлениям за использование природных ресурсов.

"Для покрытия ожидаемых недопоступлений по доходам бюджета и финансирования антикризисного пакета мер предлагается увеличить в 2020 году размер гарантированного трансферта из Национального фонда на 2 070 млрд тенге до 4 770 млрд тенге.В рамках особого порядка уточнения республиканского бюджета на Ваше рассмотрение внесен проект Указа Президента о внесении изменения в Закон о гарантированном трансферте на 2020-2022 годы. В целом расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 14,3 трлн тенге с увеличением на 1,4 трлн тенге относительно утвержденного объема", - сказал Даленов.

По его словам, дефицит планируется на уровне 3,5% к ВВП с увеличением на 840,7 млрд тенге. Уровень ненефтяного дефицита составит 10,8% к ВВП.

На рассмотрение Даленов внес уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2020 год, а также проект Указа Президента "О внесении изменения в Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2020-2022 годы".

"На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2020 год. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2020 году оцениваются в объеме 6 414,1 млрд тенге, что на 1 672,3 млрд тенге меньше утвержденного плана. Основное снижение ожидается по НДС, ЭТП на сырую нефть и поступлениям за использование природных ресурсов", - отметил спикер.

"Основными факторами уточнения прогноза являются нестабильная внешнеэкономическая ситуация, наметившаяся глобальная рецессия и замедление деловой активности на фоне защитных мер по нераспространению коронавируса", - добавил он.

В свою очередь первый заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства информировал, что на поддержку граждан и экономики в условиях ЧП дополнительно предусмотрено расходы по нескольким направлениям. 

"Первое для обеспечения экономической стабильности и режима ЧП предусмотрен ряд мер. На реализацию дорожной карты из бюджета будет направлено один триллион тенге, будет реализованы инфраструктурные проекты и создано 250 тысяч рабочих мест. На реализацию дорожной карты бизнеса планируется направить дополнительно 84,5 миллиарда тенге", – сказал Смаилов.

Также он добавил, что предусмотрено усиление мер по поддержке предпринимательства через субсидирование и гарантирование по кредитам предпринимателей.

"Это позволит создать порядка 16 тысяч рабочих мест и поступление налогов более чем на 250 миллиардов тенге", – заключил Смаилов.

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