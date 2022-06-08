"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...

Любая фальшь распознается

Критическое мышление – это именно то, чем должен руководствоваться каждый разумный человек в такие исторические моменты, как тот, что переживает Казахстан сейчас.

Референдум – значимое событие в жизни любой страны. И как выяснилось, прекрасный повод для негативно настроенных сил раскачать ситуацию.

Накануне и во время проведения плебисцита в казахстанском сегменте Интернета стали появляться различные видеоролики и посты с призывами игнорировать голосование. Особо изощренные даже манипулировали непонятным для многих словом «плебисцит», проводя аналогии с «плебеями» – словом, которое у нас воспринимается исключительно в уничижительном ключе.

Портал StopeFake.kz с помощью Министерства юстиции аргументированно опроверг сообщение о том, что в случае принятия поправок в Конституцию казахстанцы лишатся частной собственности. Там же разоблачили ролики, якобы снятые 5 июня на республиканском референдуме.

На одном из них мужчина утверж­дает, что в кабинки для голосования специально положили ручки с исчезающими чернилами, на другом снят вброс бюллетеней в урну для голосования. Оба ролика старые – 2019-го и 2009 годов – и уже становились вирусными в разных странах.

Это грубые вбросы, очевидные провокации. Но были и такие, которые могли заставить граж­дан засомневаться. Звучали, например, претензии: мол, почему референдум состоялся так быстро, почему за все поправки нужно голосовать одним ответом? Авторы таких «сообщений» манипулировали фактами, акцентировали внимание на отдельных деталях, вырванных из контекста.

– Референдум – масштабное мероприятие, позволяющее определить реальные настроения населения. С этой точки зрения важно не путать мнение отдельных лиц или отдельных политических сил с интересами населения. Безусловно, всегда были и будут скептики, желающие заработать политический капитал или элементарно набрать количество подписчиков. Но это вовсе не означает, что именно эти силы способны как-то повлиять на общеполитический климат в стране, – прокомментировал политолог Талгат Калиев. – Референдум всегда проводится по серьезным, затрагивающим интересы широких слоев населения вопросам... Любая фальшь на массовом уровне довольно хорошо распознается. Всегда заметно, чем руководствуются те или иные персоны в своих призывах – действительно интересами сограж­дан или же личными обидами и сиюминутными интересами. Результаты референдума как раз тому свидетельство.

Такого информационного мусора всегда много. Взять хотя бы недавнюю историю с вакцинацией от коронавируса: увы, даже те, кто не разделял позицию антиваксеров и сам вакцинировался, по инерции рассылал «интригующую» информацию просто потому, что он якобы обязан ею поделиться. Это, можно сказать, современная болезнь, эдакий синдром присутствия в чатах. С другой стороны, общеизвестно: когда у человека нет собственного мнения, он начинает делиться чужим.

Мы поинтересовались у политолога насчет времени, прошедшего со дня объявления референдума. Талгат Калиев считает, что месяца оказалось вполне достаточно, и это общемировая практика.

– Референдум отличается от выборов тем, что на нем ставится только один вопрос, на который нужно ответить «да» или «нет». Не нужно изучать платформы различных партий или кандидатов на пост Президента, дос­таточно прочитать поправки и сделать для себя выбор. По большинству статей прозвучало достаточно разъяснений, любой человек может найти их в Сети, достаточно получаса, чтобы разобраться. Не думаю, что месяц электорат штудировал каждый пункт, – говорит он.

Что касается принятия поправок единым пакетом, то они в большинстве своем взаимосвязаны. По словам политолога, если убрать одну статью, то теряет логику другая, рушится вся конструкция. Так что призывы дописывать на бюллетенях свое несог­ласие с какой-либо конкретной поправкой были намеренными, чтобы бюллетень с помарками считался испорченным и голос гражданина не засчитывался.

Прокомментировал Талгат Калиев и еще одну претензию из уст недовольных поправками в Конституцию. Она касается содержания президентов и возможности продлить нахождение у власти.

– Содержание президентов – нормализованная практика, которая применяется в большинстве развитых цивилизованных стран. Не бывает бывших президентов или олимпийских чемпионов. В США все президенты называются президентами, только у каждого есть свой порядковый номер, и я наде­юсь, мы тоже придем к такой традиции, – поясняет Талгат Калиев. – Справедливо полагать, что каждый предыдущий президент имеет право на социальные гарантии. Это нормальная цивилизованная форма отношений в обществе, не нужно возводить виртуальные баррикады и, руководствуясь личными обидами, насаждать враждебность к ней. Если мы хотим создать здоровое государство, то должны выстраивать партнерские отношения между обществом и властью, доверять друг другу и уметь обеспечивать социальные гарантии тем, кто покинул власть.

Что касается возможности пойти еще на один срок, то в этих поправках убираются любые исключения для любых президентов. Все главы государств будут равны в правах. Есть четко оговоренное количество сроков президентства: ни один президент не имеет права баллотироваться более двух раз. Поэтому конкретные люди либо не читали поправок, либо осуществляют намеренную дезинформационную кампанию.

Любой потребитель информации должен развивать критическое мышление и руководствоваться правилами информационной гигиены. Ведь мы не потребляем испорченные продукты, тщательно выбираем овощи на базаре. Так почему настолько безответственно должны подходить к информации, которую нам предоставляют?

Если от свежести продуктов зависит наше физическое здо­ровье, то от качества потребляе­мой информации зависит здоровье психическое.

Уже после оглашения результатов экзитполов появилось недоверие к якобы «нарисованным» цифрам. В принципе, такое происходит во время любой электоральной кампании, всегда найдутся недовольные итогами. Давайте разберемся.

На самом деле явка на нынешнем референдуме не высокая – она нормальная, считает эксперт. Например, в Алматы и вовсе низкая. И если бы кто-то захотел манипулировать результатами голосования, то «нарисовал» бы явку именно здесь.

– Огромное количество наб­людателей от самых разных миссий работали по всей стране. И если были бы нарушения или злоупот­ребления, в том числе такие, как массовые подвозы на автобусах с целью сымитировать явку, то это неизбежно попало бы в социальные сети, – говорит Талгат Калиев. – Попытки дезинформации – яркое свидетельство того, что реальных нарушений и скандалов как минимум в день голосования выявлено не было. Посмотрим, каким будет итоговый отчет миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ,

но само по себе отсутствие скандалов говорит о том, что приз­наков использования админист­ративного ресурса или других нарушений зафиксировано не было.

Такое же мнение разделяет известный российский политолог и публицист, специалист по проб­лемам законотворчества Екатерина Шульман. Она подключилась поздним вечером воскресенья из Берлина к онлайн-марафону «Референдум», который организовал телеканал «Казахстан».

Констатировав, что подготовка к референдуму в нашей стране прошла без особых скандалов, арестов и задержаний, Екатерина Шульман назвала явку «не сверх­высокой, но обеспечивающей долж­ный уровень легитимности».

– Конечно, обращает на себя внимание низкая явка в Нур-Султане, сверхнизкая – в Алматы и в целом более высокая в сельских и южных регионах. Это по российскому опыту знакомая картина, в небольших городах и селах люди приходят на голосование как на праздник – семьями, – сказала она.

Как оказалось, авторитетный политолог подробно изучила поправки в Конституцию Казахстана.­ Она отметила, что не видит существенного сокращения президентских полномочий, но видит декларацию определенных намерений, которые она назвала демократическими: стремление получить более участвующий в правлении Парламент, большую степень вовлеченности граждан, большую степень продекларированной защиты их прав.

– Та интенция (намерение. – Прим. авт.), которая прописана в конституционных изменениях, – это скорее интенция открытости и демократизации, чем чего-то противоположного. В такого рода политических событиях часто важнее заявленное намерение. То есть понятно, что это, скажем так, не закручивание гаек, не закрытость, – выразила мнение эксперт.

Отдельно политолог-публицист подчеркнула значение референдума для зарубежных партнеров и инвесторов.

– Скажу все-таки про декларированный отказ от смертной казни: это очень хорошо. Это действительно большое, я бы сказала, демократическое достижение. Такие вещи надо декларировать, прописывать в Конституции, – подчеркнула она.