Раскинулся широкий дастархан

Различными организациями и предприятиями к празднику установлено свыше 30 белоснежных юрт, большая часть которых расположилась в центральном парке. Рядом с ними на главной сценической площадке сменяли друг друга творческие коллективы. В их программе – театрализованные представления, песни и танцы. Помимо выступлений актеров, солистов эстрады, танцевальных групп, творческих коллективов этнокультурных объединений в парке организованы спортивные состязания, выставка изделий мастеров прикладного искусства, викторины, конкурсы. Такие же праздничные мероприятия и народные гулянья проходят в эти дни на сценических площадках, в домах культуры и районах, где организованы конкурсы с демонстрацией казахских обрядов и традиций, турниры по национальным видам спорта.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ,

Актюбинская область