Общество
Раскол народных избранников на два лагеря впервые произошел в маслихате Жамбылской области
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

Впервые заседание маслихата Жамбылской области завершилось практически расколом народных избранников на два лагеря.

Разногласия возникли в момент рассмотрения одного из вопросов повестки дня, касающегося утверждения состава общественного совета региона. Депутат маслихата, председатель комиссии по формированию состава общественного совета области Ерканат Манжуов представил список претендентов, в который вошли 15 человек, и предложил, чтобы голосование прошло единым списком.

Председатель сессии – секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков возразил и, отметив, что общество и депутаты знают не всех кандидатов, предложил проголосовать по каждой кандидатуре отдельно. Большинство народных избранников поддержало эту идею, но некоторым она все же пришлось не по нраву – 6 депутатов вдруг встали и покинули зал заседания. Остальные 22 депутата продолжили рассмотрение поднятого вопроса и проголосовали по каждому кандидату отдельно. Из 15 предложенных претендентов утверждены 11. Согласно положению, вне конкурса прошли еще два человека.

Стать членом общественного совета может стать любой достойный гражданин – лидеры общественного мнения, активные и известные в обществе люди. Как отметил секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков на состоявшемся после сессии брифинге в региональной службе коммуникаций, в итоге в состав совета вошли представители общественности и только два человека по положению имеют отношение к маслихату и госслужбе.

– Очень часто люди не понимают функцию общественного совета – коллегиального органа, который служит своего рода мостом между властью и народом, – сказал Махметгали Сарыбеков. – Он должен доносить до власти актуальные проблемы, волнующие жителей. К сожалению, среди желающих попасть в общественный совет были и те, кто имел другие причины.

Между тем в соцсетях прозвучали обвинения в адрес секретаря маслихата, что «на заседании он повел себя некорректно, не только навязывая свое мнение, но и на ходу меняя подходы к формированию общественных советов». В том, что Махметгали Сарыбеков нарушил порядок формирования общественного совета, солидарен и депутат Шынгыс Абдрахманов, высказавший свою позицию вместе с коллегами Ерканатом Манжуовым и Ерболатом Саурыковым в ходе второго брифинга.

– Порядок формирования общественных советов регулируется соответствующим законом, в котором четко и ясно расписана вся процедура. Их состав формируется рабочей группой из числа работников государственных органов, субъектов квазигоссектора и на конкурсной основе из представителей некоммерческих организаций и граждан. Сформированный список утверждается маслихатом и подлежит публикации в СМИ, – подчеркнул Шынгыс Абдрахманов. – На очередной сессии секретарь маслихата предложил персональное голосование, против которого мы и выступили. Мы привели доводы, что это грубо нарушает требования закона, но, несмотря на это, большинством депутатов предложение было одобрено. Чтобы не участвовать в процедуре незаконного утверждения состава общественного совета, фракции партии «Ак жол» и «Ауыл», а также депутат партии «AMANAT» были вынуждены демонстративно покинуть заседание.

В свою очередь Махметгали Сарыбеков уверен, что никаких нарушений не было. Кандидатуры предложила рабочая группа, но утвердить список или нет, решает маслихат. Вопрос об утверждении состава был вынесен на общее голосование, он не решался единолично, так что никаких претензий здесь быть не должно.

– Нет ни одного нормативного документа, где было бы написано, что голосование должно проводиться списком или индивидуально, – отметил секретарь областного маслихата.

В любом случае, считает Махметгали Сарыбеков, даже те, кто не прошли в общественный совет по конкурсной основе, но хотят
приносить пользу государству и обществу, могут взаимодействовать с советом.

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