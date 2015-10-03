Свежий выпуск Раскопки на генном уровне Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова посетила группа зарубежных ученых из Великобритании, Германии и Дании, занимающихся естественно-научными исследованиями антропологических и палеозоологических материалов, полученных археологами павлодарского вуза. Среди них – палеозоолог Алан Оутрам из университета Экстера, генетики Анжела Перри из Института Макса Планка и датский исследователь Петер Дамгард из университета Копенгагена.

Этот визит можно было бы считать рядовой встречей ученых, обменивающихся опытом с зарубежными коллегами, в конкретном случае – с казахстанскими. Но приезд может стать предтечей мирового открытия и пересмотра многих страниц истории.

Дело в том, что датский исследователь Петер Дамгард уже давно ищет доказательства «Курганской гипотезы», связывающей происхождение европейских народов со степными племенами эпохи неолита и бронзы. В связи с чем состоялся его первый визит в Павлодар в феврале нынешнего года. Первые результаты генетических исследований древнего населения Прииртышья и других регионов Казахстана заставили его вновь приехать за дополнительным материалом для исследований. Эти уникальные находки были получены сотрудниками археологического научно-исследовательского центра им. А. Х. Маргулана ПГУ им. С. Торайгырова. Его исследования охватывают проблему происхождения не только индоевропейцев, но и других древних народов, в том числе тюрков.

В настоящее время ученые продолжают изучение образцов ДНК древнего населения павлодарского Прииртышья, чтобы проверить теорию об их родстве с европейцами. Согласно так называемой курганской гипотезе, которая впервые была сформулирована литовско-американским исследователем Марией Гимбутас в 1956 году, индоевропейская прародина была расположена в понтийских степях. Эта территория простирается от Восточной Украины и южной России и до северо-запада Казахстана, откуда ранние индоевропейцы расселились не только в Европу, но и в противоположную сторону, далеко в Азию. Поэтому изучение ДНК древнего населения Прииртышья имеет особое значение, так как здесь получены одни из наиболее древних археологических материалов, отражающих эти процессы.

Среди казахстанских ученых целенаправленным изучением памятников эпохи ранней бронзы, связанных с этими процессами, занимаются пока только археологи ПГУ им. С. Торайгырова под руководством Виктора Мерца.

– Интерес зарубежных ученых к полученным ими от нас материа­лам свидетельствует о важности этого научного направления в археологии Казахстана, которое расширяет хронологические рамки эпохи бронзы почти на тысячу лет и уточняет периодизацию древней истории нашей страны, – говорит Виктор Карлович.

…В связи с этим важно отметить и те исследования, которые проводят палеозоологи совместно с генетиками, доказывая более раннюю доместикацию лошади на территории Казахстана, которая также может быть значительно древней по новым материалам, полученным археологами ПГУ им. С. Торайгырова в результате изучения поселений древних скотоводов на озере Борлы. По результатам их исследований можно будет также сказать, в каких условиях обитали древние люди и животные, чем питались и чем болели. Современные технологии, которые развивают зарубежные ученые, позволяют ответить на многие вопросы, и эти возможности постоянно расширяются.

В рамках визита в Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова гостям была представлена информация об имеющихся материалах, охватывающих широкий хронологический диапазон протяженностью в несколько тысяч лет – от неолита до средневековья. В ходе проведенных совместных работ были отобраны десятки новых образцов, по результатам которых прояснятся многие культурно-исторические вопросы и определятся направления дальнейших поисков.



