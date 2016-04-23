Раскрыть потенциал мегаполиса

Отчетом о практической реализации Плана нации «100 конкретных шагов» стала в Алматы пресс-конференция акима города Бауыржана Байбек, состоявшаяся вчера на площадке Службы центральных коммуникаций.Открывая встречу, он напомнил, что с 1 января нынешнего года началась реализация Плана нации. В Алматы в связи с этим создана комиссия и принят план по практической реализации «100 конкретных шагов». В его реализацию вовлечены все городские структуры.– Институциональное реформирование проходит в непростое время, когда очередная волна мирового кризиса поставила многие страны перед серьезными вызовами, – отметил аким. – Но, как говорит Елбасы, кризис – это окно возможностей. Разработанный под руководством Главы государства План нации позволяет раскрыть скрытый потенциал, в том числе и нашего города, дает возможность продвинуться в число наиболее успешных мегаполисов мира. Алматы сегодня обеспечивает пятую часть ВВП, 60% кредитного портфеля банков второго уровня и приносит более четверти налоговых и неналоговых поступлений в государственную казну.«100 конкретных шагов» охватывают все сферы жизни. Поэтому, как сказал Б. Байбек, он сосредоточил отчет на наиболее острых вопросах, которые поднимают горожане в социальных сетях. И начал разговор со свободной частной инициативы, призванной играть доминирующую роль в обществе. Это важно для Казахстана, внедряющего передовой опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Наша страна уже достигла значительного прогресса в вопросах улучшения делового климата. Так, по поручению Елбасы за короткий период проведено более 40 реформ. Это позволило республике в рейтинге Всемирного Банка Doing Business подняться в 2015 году с 53-й на 41-ю позицию.Как известно, глобальный рейтинг Казахстана оценивается по городу Алматы. Поэтому крупнейший город страны с ВРП на душу населения почти в 2,5 раза выше странового должен стать примером в реализации институциональных реформ. Для этого, по словам Б. Байбек, у города есть все условия: сильный бизнес, активное гражданское общество и профессиональный госаппарат.Говоря о формировании профессионального госаппарата, снижении адмбарьеров и коррупционных проявлений, аким сообщил, что запланирована реорганизация акимата. С августа прошлого года аппарат из 1 491 человека обновлен на 11,5%, а это 171 сотрудник; руководящий состав – на 50%. Объединения ожидают управления пассажирского транспорта и автодорог; культуры и архивов. Кроме того, сокращена численность в трех управлениях акима­та. В результате оптимизируется бюджет, а профессиональный аппарат становится более компактным.Многие из новых специалистов прошли школу «Нур Отана», где под руководством Елбасы сформирована система ценностей на основе открытого диалога с гражданами, подотчетности и нетерпимости к коррупции. Бауыржан Байбек напомнил, что именно партия первой опубликовала отчет о доходах и расходах, показав пример государственным органам.– Перед нами стоит задача – внедрить эти же принципы в Алматы, – продолжил он. – Профессиональный аппарат умеет находить эффективные экономичные решения по формуле «минимум вложений – максимум эффекта». При недавнем уточнении бюджета по итогам отчетных встреч с учетом мнений горожан было оптимизировано 1,5 млрд тенге при сохранении количества проектов.Кроме того, пересматриваются расходы ранее разработанных проектов. Так, стоимость строительства здания РУВД Наурызбайского района сокращена в 2 раза – с 1,8 млрд до 986 млн тенге, а административных зданий УГД, прокуратуры и ЦОНа – с 3,9 млрд до 2,5 млрд тенге, или на 30%.Выяснилось, по словам акима, что недобросовестные проектировщики завышали стоимость строительных работ, поскольку от этой суммы пропорционально оплачивалась их работа. Неудивительно, что при последнем уточнении бюджета стои­мость проектов была снижена на треть. В результате к административным мерам решено привлечь 24 организации, в 8 провести проверки на соответствие квалификационным требованиям.В Алматинской агломерации, где проживают 2,8 млн человек, приоритетом Программы развития «Алма­ты-2020» является верховенство закона. Обеспечение законности, предотвращение и профилактику правонарушений акимат проводит, как подчеркнул Б. Байбек, по принципу равенства всех перед законом. В частности, ликвидация незаконных строений проводится строго по решению суда.Так, по решению суда снесены торговый ангар на территории ТЦ «Адем-4», ресторан в ущелье Алмаара­сан, жилой комплекс на улицах Луганского и Сатпаева. Предотвращено незаконное строительство АЗС в районе Академгородка. С начала нынешнего года уже вынесено 8 судебных решений о сносе самовольных построек.Особо жесткие меры, сказал аким, будут приниматься в отношении нарушений, несущих угрозу жизни и здоровью людей. Так, три моста, незаконно построен­ные через реку Каргалы в присоединенных к городу поселках, демонтированы. По оставшемуся четвертому идет работа. Также снесено более половины застроек в водоохранной полосе. Демонтируются билборды, установленные без разрешительных документов: из 2 тыс. рекламных конструкций 138 установлены незаконно. Из них треть уже снесена.Рассказал Бауыржан Байбек и о решении такой проблемы, волнующей горожан, как стихийная торговля. По его словам, по всем 57 рынкам города уже разработаны «дорожные карты» по их модернизации. 15% рынков завершат работу в этом году, 25% – в 2017-м. Половина рынков проходит согласование своих проектов и сроков работ по модернизации.Особую обеспокоенность алматинцев вызывает также незаконная вырубка деревьев. По этому поводу аким сообщил, что за такие действия предусмотрены невысокие штрафы. Но имеются обязательства по компенсационной посадке. Например, парк Коктобе оштрафован за вырубку 415 деревьев. Сегодня вместо них он высаживает 4 150 саженцев. Всего с начала года за незаконный снос наложено 82 штрафа на 3,5 млн тенге.– Как видите, акимат прилагает усилия по обеспечению законности, но вместе с тем нужна и общественная поддержка, – заметил аким. – В частности, до сих пор есть отдельные недобросовестные ипотечники, хотя по программе рефинансирования в Алматы поддержали более 2 тысяч заемщиков на 20,4 миллиарда тенге. Такие люди уклоняются от обязательств и устраивают митинги, требуя списать долги. Но нельзя действовать подобным образом и перекладывать ответственность на добросовестных налогоплательщиков.Подробно Бауыржан Байбек остановился на развитии бизнеса как драйвера экономики. В Алматы высоко развита предпринимательская инициатива. Более трети ВРП и 43% налогов обеспечивает именно малый и средний бизнес. В этой сфере заняты 6 из 10 работающих алматинцев. Объем кредитов для МСБ в городе составляет почти 60% от всех кредитов по Казахстану. Работа акимата в данной сфере направлена на упрощение адмпроцедур и расширение доступа бизнеса к ресурсам. Например, за счет автоматизации упрощены процедуры получения земельных участков, а сроки выдачи разрешительных документов на строительство сокращены с 3 месяцев до 6 дней.Помимо этого облегчается налого­вое администрирование. Сегодня в Алматы 96% форм налоговой отчетности представляется в электронном виде, доля электронных налоговых услуг составляет 85%. Для обеспечения бизнеса площадями проведена инвентаризация земель и производственных помещений. Выявлено 753 пустующих участка, на 80% наложены ограничения.Кроме этого, имеются сельхоз­участки, используемые не по назначению. Такие земли могут быть принудительно изъяты и реализованы на торгах. Собственникам 107 участков на 329 га направлены предупреждения. Также выявлено 116 простаивающих объектов площадью 88 га, где можно открыть производства без новых инфраструктурных вложений.Информация по вовлечению в оборот этих ресурсов, по словам акима, в скором времени будет доступна на сайте.– Мировой опыт показывает, что государство, как правило, неэффективный собственник, – продолжил разговор Бауыржан Байбек. – Так, сегодня более 90% коммунальных предприятий работает с убытками или с нулевым результатом. Поэтому, согласно политике Главы государства, проводится масштабная приватизация, расширяющая конкуренцию и доступ к госзакупкам.По 20 объектам уже ведется предпродажная подготовка. В первую очередь в конкурентную среду передаются спортклубы. При приватизации предоставляются удобные и выгодные условия для покупателей. При этом, несмотря на высокие спортивные достижения наших клубов, стоимость объектов, за исключением велоклуба, по карману любому представителю среднего класса, в среднем 9–10 млн тенге. Это ниже стоимости двухкомнатной квартиры!Также создаются условия по формированию новых точек рос­та экономики. Город располагает широкими возможностями в привлечении инноваций, развитии туризма. Ведь Алматы – это ворота из Средней Азии и Китая на рынок Евразийского экономического сою­за с населением 170 млн человек. В связи с этим начата реализация проекта по строительству первого в Казахстане логистического цент­ра европейского класса оптово-розничной торговли сельхозпродукцией Mizam. Годовая потребность в свежих овощах составляет 48,6 тыс. тонн. А это открывает новые возможности для бизнеса. Создаются условия для развития промышленности и инноваций. В Индустриальной зоне и СЭЗ «Парк инновационных технологий» за счет бюджета осуществляется подведение инженерно-коммуникацион­ной инфраструктуры.Аким сообщил, что в нынешнем году по поручению Елбасы в рамках антикризисной программы планируется выделение 52,7 млрд тенге на строительство более 4,4 тыс. квартир по доступным ценам. C 2017-го начинается строительство БАКАД – Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги. Платная трасса протяженностью 66 км с восемью развязками обеспечит движение по европейским стандартам со скоростью до 150 км⁄час. Проект позволит вывести транзитные потоки за черту города и улучшит экологию города.Такая же целенаправленная работа в Алматы ведется по привлечению инвестиций. Утвержден соответствующий Пошаговый план. Создан Совет по улучшению инвестклимата с участием иностранных и отечественных инвесторов, представителей МФО и деловых ассоциаций, институтов развития.«Забота о каждом человеке» – вот главный принцип Программы «Алма­ты-2020», подчеркнул Бауыржан Байбек. Поэтому более половины всех расходов бюджета направляет­ся на соцсферу. На соцзащиту уязвимых слоев дополнительно направлены 1,8 млрд тенге из местного бюджета. В том числе: 59 млн – на «социальный хлеб»; 1,4 млрд – на увеличение зарплаты медработников; 145 млн – на горячее питание для школьников из малообеспеченных семей и 177 млн – на соцподдержку инвалидов.Кроме мер прямой поддержки акимат работает над сдерживанием цен на товары первой необходимости. Для этого проводится ежедневный мониторинг по 33 позициям, заключено более тысячи меморандумов по основным товарам, открыта горячая линия для горожан. По выходным работают ярмарки, где продукция реализуется по ценам на 15–20% ниже среднегородских.Большое внимание аким Алматы уделил сути Пяти народных реформ, «работающих» на создание Нации Единого Будущего: «Исторически сложилось, что наш город всегда населяли люди разных культур и религий. Уже тысячу лет назад эта территория была перекрестком разных цивилизаций, здесь проходил Великий шелковый путь. Сегодня в Алматы проживают представители свыше 120 этносов. У нас функци­онируют 34 этнокультурных объеди­нения Ассамблеи народа Казахстана».В этом году Алматы отмечает 1000-летний юбилей. Это событие международного масштаба, поскольку включено во всемирный Календарь юбилейных и памятных дат ЮНЕСКО. Юбилейные мероприя­тия по случаю 1000-летия станут еще одним фактором консолидации алматинцев вокруг общих историко-культурных ценностей, закрепления в общественном сознании патриотической идеи «Мәңгілік Ел».– Алматы – город активных граж­дан, – считает Бауыржан Байбек. – В результате широкого обсуждения Программы «Алматы-2020» их креатив­ные предложения значительно улучшили этот документ.Кроме того, налажена эффективная обратная связь с горожанами через социальные сети. Это значительно повысило эффективность работы органов власти. Горожане активно подписываются на Инстаграм акимата. Уже подписалось почти 70 тыс. человек.К слову, много жалоб поступает на работу КСК. Власти провели анализ и выявили непрозрачность их деятельности и злоупотребления. Вот один из примеров: при объеме начисленных средств 7,1 млрд тенге почти 90% из них направляются на содержание самих КСК. В связи с этим аким сообщил, что Казах­стан стремится внедрять передовой опыт по благоустройству жилищного фонда стран ОЭСР. Поэтому для наведения порядка в этой сфере разрабатываются Правила, регламентирующие контроль деятельности КСК. Проект будет вынесен на рассмотрение Общественного совета.Много обращений приходит по вопросам, касающимся уборки улиц. При получении жалоб коммунальные службы сразу же реагируют. Только в первом квартале ликвидировано почти 60 стихийных свалок. За несвоевременный вывоз ТБО на 7 мусоровывозящих организаций наложены штрафы.Стремясь к стандартам ОЭСР, власти поставили задачу довести объем переработки отходов до 40%. Прорабатываются 2 проекта: по строительству комплекса по переработке 300 тыс. тонн ТБО и 360 тыс. тонн ила из канализационных очистных сооружений в год, а также по возведению мусоросжигающего комплекса. К реализации будут привлечены частные инвесторы.– Включившись в реализацию Плана нации, каждый из нас на своем рабочем месте может стать творцом обновляющегося государства, повышая эффективность национальной экономики, благополучие собственной семьи и всего народа, – уверен Бауыржан Байбек. – В этом смысл Президентской идеи о казахстанцах как Нации Единого Будущего.В пресс-конференции также приняли участие руководитель департамен­та по делам госслужбы Бахтияр Камалов, председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай и начальник департамента внутренних дел Серик Кудебаев. В заключение аким Алматы ответил на вопросы журналистов.