Раскрыть потенциал села

И это понятно: более 40% казахстанцев – это сельское население.

За последние годы селу уделено много внимания: строятся дороги и водопроводы, газифицируются поселки, развивается инфраструктура. В третьей задаче Послания этого года сформулированы меры, которые должны привести к росту предпринимательства в агропромышленном комплексе. Ставится задача повысить производительность труда и увеличить экспорт продукции. Этого можно добиться, когда в сельское хозяйство придут «умные» технологии. Другими словами, акцент делается на аграрные университеты, которые должны стать центрами лучших научных знаний и новшеств, адаптированных к отечественным условиям.

Не секрет, что пока основная проблема на селе – отсутствие работы. Для ее решения реализуется программа продуктивной занятости. Житель села может получить образование или заняться бизнесом и реализовать свой потенциал. Тем самым мы создаем на селе производства, отвечающие современным стандартам. Прежде всего речь идет о молодежи. Ежегодно насчитывается больше 20 тыс. молодых людей, которые еще не ушли в армию, не охвачены профобразованием и не имеют специальности.

Госпрограмма профессионального образования дает возможность бесплатно обучиться, причем бесплатно предоставляются жилье и питание. Человек дальше может трудоустроиться или получить микрокредит 16–18 млн тенге. Такая сумма позволяет, если есть желание и умение, развить свой бизнес. По линии Национальной палаты «Атамекен» в районах открываются центры обучения основам предпринимательского дела. Все делается ради того, чтобы люди могли раскрыть свой потенциал, участвовать в жизни своего поселка.