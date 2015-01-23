Раскрыть потенциал Свежий выпуск 555 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Как отметили представители Фонда развития предпринимательства «Go Up!», конкурс не только поддерживает саму идею, но доводит до конца весь цикл построения предприятия. Он включает в себя отбор перспективных проектов малого и среднего бизнеса, обучение в бизнес-школе и постоянное сопровождение созданного предприятия.

– Главная идея конкурса сос­тоит в том, чтобы раскрыть предпринимательский потенциал человека. С ним будут заниматься опытные наставники. Победителю дается три года для того, чтобы развить свой бизнес. Впоследствии он сам уже будет работать в группе наставников и передавать свой опыт следующему победителю. Наша задача – найти не просто интересный проект, а креативную личность. Это главный капитал, – подчеркнула заместитель директора фонда «Go Up!» Жанна Асанова.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте www.goup.kz. Прием их осуществляется до 15 марта 2015 года. Победители конкурса получат финансовые средства на открытие и развитие своего бизнеса.



