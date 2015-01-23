Раскрыть потенциал

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
Как отметили представители Фонда развития предпринимательства «Go Up!», конкурс не только поддерживает саму идею, но доводит до конца весь цикл построения предприятия. Он включает в себя отбор перспективных проектов малого и среднего бизнеса, обучение в бизнес-школе и постоянное сопровождение созданного предприятия.
– Главная идея конкурса сос­тоит в том, чтобы раскрыть предпринимательский потенциал человека. С ним будут заниматься опытные наставники. Победителю дается три года для того, чтобы развить свой бизнес. Впоследствии он сам уже будет работать в группе наставников и передавать свой опыт следующему победителю. Наша задача – найти не просто интересный проект, а креативную личность. Это главный капитал, – подчеркнула заместитель директора фонда «Go Up!» Жанна Асанова.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте www.goup.kz. Прием их осуществляется до 15 марта 2015 года. Победители конкурса получат финансовые средства на открытие и развитие своего бизнеса.

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