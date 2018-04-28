Раскрыта связь силы рукопожатия с успехом у женщин

Ученые из Колумбийского университета в США нашли связь силы мужского рукопожатия с успехом у женщин, сообщает Life.ru со ссылкой на издание SSM-Population Health.
Так, выяснилось, что мужчины со слабым рукопожатием значительно реже вступали в брак, чем исследуемые с крепкой хваткой. Ученые отмечают, что женщины отдают предпочтение партнерам, которые таким образом дают понять, что они сильны и здоровы.
В исследовании приняло участие пять тысяч человек, родившихся между 1923 и 1948 годами.
Это не первое исследование о рукопожатиях – ранее ученые установили,что люди, обладающие крепкой хваткой, отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте.
Так, выяснилось, что мужчины со слабым рукопожатием значительно реже вступали в брак, чем исследуемые с крепкой хваткой. Ученые отмечают, что женщины отдают предпочтение партнерам, которые таким образом дают понять, что они сильны и здоровы.
В исследовании приняло участие пять тысяч человек, родившихся между 1923 и 1948 годами.
Это не первое исследование о рукопожатиях – ранее ученые установили,что люди, обладающие крепкой хваткой, отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте.