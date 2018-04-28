Раскрыта связь силы рукопожатия с успехом у женщин

В мире
Фото из открытых источников
Ученые из Колумбийского университета в США нашли связь силы мужского рукопожатия с успехом у женщин, сообщает Life.ru со ссылкой на издание SSM-Population Health.    

Так, выяснилось, что мужчины со слабым рукопожатием значительно реже вступали в брак, чем исследуемые с крепкой хваткой. Ученые отмечают, что женщины отдают предпочтение партнерам, которые таким образом дают понять, что они сильны и здоровы.

В исследовании приняло участие пять тысяч человек, родившихся между 1923 и 1948 годами.

Это не первое исследование о рукопожатиях – ранее ученые установили,что люди, обладающие крепкой хваткой, отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте.

Популярное

Все
Укрепляя службу гражданской защиты
Проводятся обучающие семинары
Да будет газ!
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Совершенствовать систему оказания юридической помощи
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года
24 медали из Мадрида
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Второй заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о займе (Программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций
Повысить эффективность исполнительного производства
Этап выдвижения завершился
Сообщество единомышленников
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Доверие как фундамент легитимности
Креативно о ценностях
18 медалей из Паттайи
Символы времени и традиций
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Власти Южной Кореи намерены снизить возраст уголовной ответ…
В ОАЭ сертифицировали первый в мире коммерческий вертипорт …
Тайфун «Бави» обрушился на Китай: эвакуированы почти 3 млн …
Мегааэропорт построят в Африке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]