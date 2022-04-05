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Раскрывая потенциал декарбонизации
Демченко Марина
корреспондент

С 2021-го Казахстан входит во Всемирный альянс за наиболее чистые технологии (World Alliance for Clean Technologies), и это налагает на нашу страну определенную ответственность. Годом ранее в казахстанской экономике было зарегистрировано более 2 млн тонн промышленных выбросов, из них свыше половины приходилось на горную добычу и обработку. О мерах, которые необходимо принять для того, чтобы в рамках технологической модернизации «озеленить» предприятия отечественного ГМК, мы попросили рассказать члена-корреспондента НАН РК, доктора технических наук, профессора Сейтгали Галиева.

– Сейтгали Жолдасович, давайте начнем с цифр. В 2020-м в ГМК объем выбросов загрязняющих веществ по сравнению с 2019 годом сократился лишь на 0,9%. О чем это может говорить?

– О том, что ситуация с декарбонизацией данных отраслей практически не улучшается, а в какой-то мере даже продолжает ухудшаться. Между тем приведу лишь один пример, который показывает наличие большого потенциала для декарбонизации.

В России, где горно-металлургические технологии схожи с нашими, одна из крупнейших компаний за 2020 год снизила валовые выбросы парниковых газов почти на 6,8% и сократила отходы на 28,4%. Ее стратегия предусматривает уменьшение удельных выбросов СО2 на тонну стали до среднемирового уровня, а к 2025-му даже ниже. За счет чего? За счет повышения энергоэффективности и дальнейшей модернизации производственных мощностей и радикального снижения уровня выбросов оксидов азота, диоксида серы и пыли.

Так что значительный потенциал по переходу к «зеленым» технологиям кроется в проводимой сегодня в Казахстане промышленной политике, нацеленной на технологическую модернизацию. До 15% и более – настолько можно снизить выбросы за счет обновления произ­водств и повышения качества управления технологическими процессами горно-металлургическими предприятиями.

– Означает ли это, что намечаемый глобальный энергетический переход потребует принципиальных изменений в осуществлении индуст­риальной политики?

– Безусловно. Для Казахстана этот вопрос стоит принци­пиально и остро. Существенным положительным моментом новой экономической политики республики выступает тот факт, что в стране продолжится осуществление комп­лекса мер по созданию цифровой экосистемы путем внедрения элементов Индустрии 4.0.

Экологичность технологий, так же как и их энергоэффективность, определяется уровнем и качеством технологической модернизации. В ее основе лежат цифровизация, информатизация, автоматизация и соответствующее аналитическое обеспечение.

На современном этапе ключевым элементом Четвертой промышленной революции должен стать промышленный Интернет (IIoT). Все это диктует не только высокую государственную заинтересованность в исполнении своих обязательств по Green Deal Европейского союза, но и помощь предприятиям во внедрении технологий декарбонизации и энергосбережения.

В рамках национальной промышленной политики во все времена принципиально важна роль государства. Оно обеспечивает успешное преодоление таких барьеров, как долгие сроки окупаемости низкоуглеродных инвестиций, нехватка финансирования «зеленых» технологий, неопределенность в отношении прибыльности и экономического эффекта для энергосбережения.

Только при активном государственном участии становится возможным прогнозирование технологического развития промышленности.

– Какими общими целями по достижении углеродной нейт­ральности к 2060 году могут быть объединены горнодобывающий и горно-металлургический комплексы страны?

– Основные цели модернизации промышленной политики я бы сформулировал так: создание общенациональной системы поддержки инноваций и технологического развития; адаптация государственной и национальной систем регулирования промышленной политики к декарбонизационным процессам на всех уровнях промышленности.

Технологическая модернизация призвана базироваться на принципах системности и комплексности, а ключевыми условиями перехода к низкоуглеродному развитию должны стать адекватная цифровизация, адаптированные к этим процессам информационные технологии, процессы технико-экономического анализа и оптимизации технологических процессов.

– Сейтгали Жолдасович, существует мнение, что для перехода к низкоуглеродному развитию важно базироваться на местном научно-иннова­ционном потенциале. Вы сог­ласны с этим?

– Не то что согласен – это единственно верный подход. Он, помимо прочего, объясняется экономической и промышленной безопасностью, а опираться ­исключительно на импортные инновации – значит, заниматься псевдомодернизацией.

Кстати, по мнению зарубежных экспертов, по экспорту тех же IT-услуг Казахстан отстает не только от традиционных лидеров, таких как США и страны Западной Европы, но и от России, Беларуси, Украины.

Между местным научно-техническим потенциалом и процессом разработки программно-технического обеспечения практически 95-процентный разрыв. Средства на цифровую транс­формацию в отрасли (порядка 225 млрд тенге до 2025 года) идут пока на развитие зарубежного программного потенциала, слабо адаптированного к проб­лемам и задачам казахстанских предприятий.

Отсюда и кадровые проблемы. Не секрет, что на этапе перехода индустриализации на уровень «Индустрия 4.0» предприятия ГМК нуждаются в соответствую­щих специалистах.

– Что же необходимо предпринять для достижения декарбонизации промышленности к 2060 году?

– Вопрос по-хорошему должен заключаться не в декарбонизации. Это, как очевидно, борьба с последствиями, что бесперспективно. Системный подход к достижению углеродной нейтральности заключается в соответствующем выстраивании отечественного научного индустриально-инновационного процесса.

Необходимо сформировать государственную систему мониторинга научно-инновационной деятельности предприятий (критерии экологической безопаснос­ти, эффективности, механизмы, методическая и правовая базы). Пришла пора создать систему поддержки низкоуглеродных инноваций и технологий, а также адаптировать национальную систему углеродного регулирования к экологически безопасным процессам на всех уровнях добывающей и горно-металлургической промышленности.

Реализовать эти подходы можно по трем взаимосвязанным направлениям.

Первое касается учета и контро­ля энергорасхода (электри­чества и дизельного топлива) посредством качественной и оперативной обработки информации. Для этого применительно к передвижному горному и транспортному оборудованию на открытых разработках необходимо использовать технологии спутниковой навигации, mesh-технологии, технологии съема информации посредством Кан-шин, беспроводные и другие технологии.

Но и тут прежде всего важна методология, нацеленная на эти задачи. Без отечественной отрас­левой науки данный вопрос не решить. Любая импортная аналитика бесперспективна.

Второе направление связано с мониторингом транспортных систем автомобильного, железнодорожного и комбинированного автомобильно-железнодорожного видов транспорта, анализом их загруженности и энергопотребления.

Пооперационный мониторинг их взаимодействия на отдельных участках позволяет в течение рабочих смен последовательно, в зависимости от скоростных режимов, степени загрузки, технического состояния машин с высокой степенью точности фиксировать расход энергии, а зная КПД двигателей и трансмиссии, с такой же точностью оперативно определять объемы выбросов загрязняющих веществ.

Третье направление касается систем управления предприятием. Наличие цифровых «двойников» позволит менеджменту анализировать и проверять гипотезы для поиска скрытых резервов. Гипотезы могут быть по оптимизации бизнес-процессов, режимам работы оборудования, структурам технологических цепочек, организации ремонтных компаний, анализу эффективности инвестиций в инновации.

Все локальные информационные системы должны быть интегрированы в единую общеотраслевую информационную систему.

Важно, чтобы менеджмент предприятий ГМК осознавал, что ключом к устойчивому и успешному росту являются не просто инновации, а максимально адаптированные. Факторы устойчивого развития (ESG) и эффективность должны быть прочно интегрированы в стратегию предприятий ГМК, а минимизация воздействия на окружающую среду призвана стать приоритетной задачей.

– Потенциал каких производственных процессов компании ГМК еще мало используют для своего «озеленения»?

– Сегодня мелкие и средние предприятия из-за необеспеченности энергосетями ведут горные работы, применяя дизельное погрузочное оборудование, и транспортируют руду на дальние дистанции (10–15 и более км) до ближайших железнодорожных станций автотранс­портом. Это вопрос несоответствия структуры энергосетей страны структуре минерально-сырьевой базы.

Это важное и перспективное направление национальной промышленной политики. Соответствующую инфраструктуру можно развивать на основе государственно-частного партнерства. В 2013 году такие меры предлагались в рамках Мастер-плана развития ГМК РК до 2030 года.

Горнодобывающие предприя­тия сегодня предпочитают отказываться от использования железнодорожного транспорта. И это в то время, когда современный карьерный железнодорожный транспорт также имеет существенный потенциал достижения углеродной нейт­ральности.

Данное направление, например, связано с внедрением в горное производство тяговых агрегатов с энергонакопителями. За счет накопленной при движении энергии появляется возможность осуществлять внутри­карьерную транспортировку горной массы без устройст­ва линий электропередачи.

Учитывая, что под линии электро­передачи в карьере необходимо резервировать транс­портную берму шириной в три метра, что требует дополнительной разноски бортов карьера, экономия затрат, помимо снижения расхода энергии, обеспечивается и снижением объемов вынимаемой горной массы. Таким образом, это позволит не только повысить энергоэффективность и обеспечить декарбонизацию, но и уменьшить себестоимость горнотранспортных работ.

Другое принципиально важное в целях обеспечения экологической безопасности направление – развитие и внедрение нетрадиционных (геотехнологических, гидрометаллургических, бактериально-химических) технологий освоения месторождений.

К примеру, суть геотехнологических методов добычи – подземного скважинного, кучного и бортового выщелачивания – ­заключается в переводе твердого ископаемого в подвижное состояние (газ, расплав, раствор, гидросмесь), в осуществлении в недрах тепловых, химических, гидродинамических процессов. Подземное выщелачивание наиболее развито на урановых месторождениях как у нас в стране, так и за рубежом. Выщелачиванием окисленных руд или отвалов окисленных и сульфидных руд в США в настоящее время извлекается около 20% всей выпускаемой меди.

При современном уровне развития технологии жидкостной экстракции и электролиза сущест­вует 50-процентная вероят­ность, что в следующие четверть века выпуск меди по этой технологии может достигнуть 500 тысяч тонн в год.

Исходя из современного уровня достижений в данном направлении, ближайшее распространение и активное применение могут получить технологии подземного выщелачивания свинца и цинка, меди и золота.

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