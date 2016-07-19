​Раскрывая тайны Шынгыстау

В рамках договора о научном сотрудничестве в ней приняли участие заместитель директора музея по научной работе, доктор историчес­ких наук Жакен Таймагамбетов, руководитель отдела Института «Халық қазынасы» при музее Талгат Мамиров, а также специалисты Назарбаев Университета Кофран Захари и Мкгуйре Габриель. Прибыв в Семей, они в первую очередь отправились к широко известной пещере Коныр-аулие. Она расположена в горах Шынгыстау в 200 км юго-западнее города.

У местных жителей по поводу названия гор есть свое предположение, точнее, предание о том, что именно на одной из вершин Шынгыстау будущего потрясателя Вселенной Темуджина подняли на белой кошме и провозгласили ханом. Поэтому горы и названы именем Чингисхана. И конечно, жива легенда, что погребли хана также где-то поблизости, ведь мудрый правитель знал, что здесь находится центр Евразии. Где же было хоронить такого знатного человека, как не в центре Земли! А потому его могилу необходимо искать в горах Шынгыстау, и не иначе, считают жители региона.

Более того, пещере Коныр-аулие почему-то приписывают непонятную мистическую силу и называют местом духовного прозрения, а потому, дескать, озеро, находящееся в пещере, исцеляет от многих болезней. Люди охотно верят в эти легенды, и многочисленных паломников, жаждущих избавления от недугов и неудач, здесь можно встретить и в зной, и в стужу. В общем, семипалатинская земля слухами полнится, но ученых заинтересовал один из них – пещера была обжита издревле, и в ней якобы жили первобытные люди.

– Мы решили проверить, действительно ли здесь есть следы пребывания древних людей, и найти какие-либо свидетельства, – рассказывает член-корреспондент НАН РК профессор Жакен Таймагамбетов. – Горы Шынгыстау карстового происхождения и относительно невысокие. Сама пещера Коныр-аулие представляет собой расщелину, обращенную на юг, и настолько узкую, что в нее можно пройти только боком. Высота у входа чуть более двух метров, но через полтора метра открывается небольшая площадка, заваленная довольно крупными камнями.

Местные жители утверждают, и ученые с ними согласны, что вход в пещеру не всегда был завален валунами. Это случилось, скорее всего, из-за сотрясения земной почвы во время испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, ведь всего в 60–70 км от пещеры находится горный массив Дегелен, который в свое время и был центром ядерных испытаний.

Размеры пещеры, ее природная красота впечатлили участников экспедиции. Осторожно ступая по скользким камням, они дошли до небольшого озера с прозрачной водой, отливающей голубоватым цветом, и очень холодной. Размеры пещерного озера примерно 17–18 на 12–15 м.

– В археологическом отношении пещера не представляет интереса, в первую очередь потому, что она сырая и холодная, а значит, непригодна для жилья, – продолжил Жакен Кожахметович. – Поэтому неудивительно, что здесь нет культурного слоя ни перед, ни внутри пещеры. Зато она вполне может быть интересной для спелеологов. Таким образом, ученые развенчали одну из многочисленных легенд – о первобытных людях, которым пещера Коныр-аулие якобы так же полюбилась, как и сегодняшним паломникам.

Экспедиция обследовала и другие имеющиеся пещерные полости, гроты, в том числе пещеру Кыз-аулие, нижняя часть которой затоплена водами реки Шаган. Ничего нового не обнаружив, ученые добрались до лагеря Шынгыстауской археологической экспедиции Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. Лагерь был разбит недалеко от Коныр-аулие. Здесь они встретились со студентами не только ЕНУ, но и Государственного университета им. Шакарима города Семея и Якутского госуниверситета РФ, которые проходили археолого-этнографическую практику. Состав экспедиции – более 70 человек во главе с молодым архео­логом, заведующим кафедрой археологии ЕНУ Уланом Умиткалиевым. Под его руководством студенты продолжили археологические раскопки курганов. Ученые присоединились к ним и обследовали речные террасы и близлежащие пещеры. К сожалению, из-за цокольного пола, где нет рыхлых отложений, они оказались бесперспективными в археологичес­ком исследовании. Первобытные люди могли их использовать лишь как временное прибежище, но никак не для длительного проживания.

Вечером у костра ученые Нацио­нального музея выступили перед студентами с лекцией о происхож­дении человека и каменном веке на территории Казахстана. Тема оказалась интересной и вызвала оживленную дискуссию. На следующий день в лагерь приехали представители Министерства культуры и спорта, Государственного университета им. Шакарима и ЕНУ им. Л. Гумилева. После знакомства с ходом полевых работ они подписали договор с Национальным музеем и Назарбаев Университетом о научном сотрудничестве. В документе говорится о проведении совместных масштабных археологических разведок с целью дальнейшей музеефикации археологических памятников. А это значит, что новые открытия вполне могут развенчать очередные слухи, которыми полнится земля Шынгыстау.