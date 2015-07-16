Раскрывая тайны ядерной физики Свежий выпуск 665 Вадим МАХИН, Алматы

На представительную встречу были приглашены ведущие ученые из ряда азиатских стран, включая Республику Корею, Российскую Федерацию, Китай, Японию, Узбекистан. Место проведения научного форума было выбрано не случайно. Институт ядерной физики Министерства энергетики РК – ведущая научная организация страны в области ядерной физики и физики твердого тела, радиоэкологических исследований, ядерных и радиационных технологий. Он обладает крупным научно-техническим и производственным потенциалом. Это – четыре базовые экспериментальные установки, включая атомный реактор, изохронный циклотрон, это и 22 исследовательские лаборатории и научно-технические центры, которые оснащены современным аналитическим и испытательным оборудованием. Создан и серьезный кадровый потенциал, здесь трудятся около 100 кандидатов и докторов наук.

На совещании обсуждались проблемы развития кооперации в сфере ядерной физики и физики элементарных частиц, расширения взаимосвязей ученых разных стран, а также вопросы развития и создания новых перспективных ядерно-энергетических установок и ядерных технологий. Подписан меморандум о научном сотрудничестве между Институтом ядерной физики и международным Азиатско-Тихоокеанским центром. Документ подписали директор института Петр Чакров и президент международного центра Ван Хун Ли. Надо отметить, что этот центр, образованный в 1994 году в Республике Корее, объединяет 15 стран-участниц и проводит высококачественные исследования во всех областях теоретической физики и способствует сотрудничеству между учеными как государств региона, так и стран за его пределами.

По мнению Ван Хун Ли, подписание меморандума позитивно скажется на развитии теории ядерной физики, укреплении связей между учеными Казахстана, Кореи и других государств. Петр Чакров добавил:

– Документ предполагает значительное расширение сотрудничества. Это и обмен информацией, и совместные научные конференции, и командировки сотрудников для участия в научных экспериментах в других странах. Подобное взаимодействие, как правило, выливается в совместные проекты и выделение дополнительных инвестиций для их осуществления.

Говоря о вкладе казахстанских ученых в развитие теории ядерной физики и укрепление сотрудничества в этой сфере, член Совета по науке ООН, координатор ядерных исследований Донг-Пил Мин сказал:

– В Институте ядерной физики работают талантливые специалисты. Теперь, когда мы будем проводить совместные исследования, нам удастся достичь больших результатов, пойти значительно дальше в раскрытии тайн природы ядерной физики.

Выступая на встрече, Виктор Воронов, директор Лаборатории теоретической физики им. Н. Боголюбова, которая является составной частью международной межправительственной научной организации – Объединенного института ядерных исследований, подчеркнул:

– В настоящее время для научных исследований требуются большие финансовые затраты, и поэтому объединение ученых и государств всех континентов – необходимая реальность. Современные задачи можно решать только сообща.

Касаясь деятельности казахстанских специалистов, он отметил, что в Дубне работают десятки молодых ученых из Казахстана. Таким образом, коллектив Института ядерной физики растет, формируется достойная смена научных кадров.



