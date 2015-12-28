​Распахнула двери школа

Медицинский блок включает в себя кабинеты педиатра, стоматолога и психолога, процедурный и прививочный кабинеты. Во дворе обустроены футбольное поле, площадки для хоккея, волейбола, баскетбола, легкой атлетики и гимнастики. Вокруг здания высажены деревья и кустарники.

Как отметил аким региона Канат Бозумбаев, за последние 5 лет в Павлодарской области открылось 8 школ с государственным языком обучения. На возведение данной из бюджета было выделено 2 млрд 134 млн тенге. Всего же на сферу образования в нынешнем году из госбюджета направлено 46,5 млн, в следующем году сумма составит 48 млн тенге.