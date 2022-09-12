Расписание и наказание

Расписание уроков в новом учебном году родители школьников Северо-Казахстанской области сравнили с полным рабочим днем сталеваров. Смогут ли дети выдержать металлургические нагрузки?

Каждый день по восемь уроков! И это не предел, может быть даже девять! Начало занятий сдвинулось на полчаса – ровно в восемь, не в 8.30. При этом перемены сократились до пяти минут.

Опасаясь учительского гнева, родители не рискуют называть свои имена, инкогнито же высказываются с предельной откровенностью: «При таком распорядке последний урок заканчивается в 17.40, – говорит мама школьника. – Это как полный рабочий день без отдыха, без свежего воздуха. И после этого дети приходят домой, где их ждут репетиторы. А еще домашняя работа, занятия в кружках и секциях. Такое расписание чревато физическим истощением и ускоренным развитием сколиоза».

Напомним, что Министерство просвещения РК решило увеличить учебный год на две недели, теперь его продолжительность в первых классах составит 35 учебных недель, в остальных – 36. По их мнению, это позволит снизить риск потери части знаний, сократит правонарушения, снизит утомляемость и заболеваемость учащихся. На практике же все, кажется, получается наоборот.