Расписание соревнований 28-й зимней Универсиады (Алматы)

19.30 ХОККЕЙ. М, Казахстан – Китай («Халык Арена»)

20.00 ХОККЕЙ. Ж, Казахстан – Великобритания (Балуан Шолак)

29 января (воскресенье)

19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ («Алматы Арена»)

30 января (понедельник)

09.00 СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом, М/;Ж, квалификация (Шымбулак)

10.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант, Ж (Шымбулак)

11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 5 км, классический стиль, Ж (ЛБС). Анна Шевченко, Ольга Манд­рика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Анжелика Тарасова, Валентина Эбель, Марина Матросова, Ангелина Шурыга

11.30 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика, М/;Ж, квалификация (Табаган). Призер этапа Кубка мира Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева, Маржан Акжигит

12.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 10 км, классический стиль, М (ЛБС). Ринат Мухин, Олжас Климин, Сергей и Александр Малышевы, Иван Люфт, Константин Борцов…

13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант, М (Шымбулак)

14.00 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика, М/;Ж, финал (Табаган). Призер этапа Кубка мира Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева, Маржан Акжигит

14.00 СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом, М/;Ж, финал (Шымбулак)

20.00 ХОККЕЙ. Ж, Китай – Казахстан (Балуан Шолак)

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики)

31 января (вторник)

09.00 СНОУБОРД. Параллельный слалом, М/;Ж, квалификация (Шымбулак)

10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, Ж, AC-SG (Шымбулак)

10.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Гонка преследования, 5 км, свободный стиль, Ж (ЛБС)

11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 500 м, Ж («Медеу»). В женских забегах в общей сложности примут участие 12 казахстанок

11.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена. Прыжок с трамплина К-95 (Комплекс трамплинов). Чингиз Ракпаров и Айбек Али

11.15 БИАТЛОН. Индивидуальная гонка, 15 км, Ж (ЛБС). Серебряный и бронзовый призер юношеских Олимпийских игр-2012 Галина Вишневская, чемпионка Универсиады-2015 Алина Райкова, Дарья Усанова, Анна Кистанова…

11.30 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика смешанная команд­ная, квалификация (Табаган)

13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 5 000 м, М («Медеу»). В мужских забегах в общей сложности примут участие 12 казахстанцев

13.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Гонка преследования, 10 км, свободный стиль, М (ЛБС)

13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, Ж, AC-SL (Шымбулак)

14.00 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика смешанная команд­ная, финал (Табаган)

14.00 СНОУБОРД. Параллельный слалом, М/;Ж, финал (Шымбулак)

14.15 БИАТЛОН. Индивидуальная гонка, 20 км, М (ЛБС)

15.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена. Гонка, 10 км (ЛБС). Чингиз Ракпаров и Айбек Али

19.30 ХОККЕЙ. М, Казахстан – Швеция («Халык Арена»)

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 11 видов (площадь перед Дворцом Республики)

1 февраля (вторник)

10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, М, AC-SG (Шымбулак)

10.00 СНОУБОРД. Кросс, М/;Ж, квалификация (Шымбулак)

11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 3 000 м, Ж («Медеу»)

13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 м, М («Медеу»)

13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, М, AC-SL (Шымбулак)

14.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ж, короткая программа («Алматы Арена»). Айза Имамбек

17.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Ж, К-95 + награждение (Комплекс трамплинов). Даяна Ахметвалиева

19.30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Ж, К-95 + награж­дение (Комплекс трамплинов). Сабыржан Муминов и Сергей Ткаченко

20.00 ХОККЕЙ. Ж, Казахстан – Канада (Балуан Шолак)

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 3 вида (площадь перед Дворцом Республики)

2 февраля (среда)

10.30 БИАТЛОН. Спринт, 7,5 км, Ж (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко

10.30 ФРИСТАЙЛ. Могул, М/;Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпион Универсиады-2015 Юлия Галышева, Павел Колмаков

11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 м, Ж («Медеу»)

12.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт, М/;Ж, классический стиль, квалификация (ЛБС)

13.00 ФРИСТАЙЛ. Могул, М/;Ж, финал (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков

13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 500 м, М («Медеу»)

13.15 БИАТЛОН. Спринт, 10 км, М (ЛБС)

14.00 СНОУБОРД. Кросс, М/;Ж, финал (Шымбулак)

14.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду, короткая программа («Алматы Арена»)

14.45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт, М/;Ж, классический стиль, финальная стадия (ЛБС)

17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ж, произвольная программа + награждение («Алматы Арена»). Айза Имамбек

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 10 видов (площадь перед Дворцом Республики)

3 февраля (пятница)

10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, Ж, 1-я попытка (Шымбулак)

10.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 10 км (ЛБС)

10.30 ФРИСТАЙЛ. Параллельный могул, М/;Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпионка Универсиа­ды-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков

11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 5 000 м, Ж («Медеу»)

12.00 БИАТЛОН. Пасьют, 10 км, Ж (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко

13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, Ж, 2-я попытка (Шымбулак)

13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 000 м, М («Медеу»)

14.00 ФРИСТАЙЛ. Параллельный могул, М/;Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпионка Универсиа­ды-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков

14.00 БИАТЛОН. Пасьют, 12,5 км, М (ЛБС)

14.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. М, короткая программа («Алма­ты Арена»). Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен, Абзал Рахимгалиев

15.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Прыжок с трамплина К-95 (Комплекс трамплинов)

19.30 ХОККЕЙ. М, Чехия – Казах­стан («Халык Арена»)

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики)

4 февраля (суббота)

10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, М, 1-я попытка (Шымбулак)

11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Смешанный командный спринт, свободный стиль, М/;Ж, квалификация (ЛБС)

11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 000 м, Ж («Медеу»)

13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 10 000 м, М («Медеу»)

13.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Смешанный командный спринт, свободный стиль, М/;Ж, финал (ЛБС)

13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, М, 2-я попытка (Шымбулак)

14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду, произвольная программа + награждение («Алматы Арена»)

16.00 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)

16.30 ХОККЕЙ. Ж, ½ финала (Балуан Шолак)

17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. М, произвольная программа + награждение («Алма­ты Арена»). Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен

18.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Смешанные командные соревнования К-95, М/;Ж + награждение (Комплекс трамплинов)

19.30 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)

20.00 ХОККЕЙ. Ж, ½ финала (Балуан Шолак)

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 4 вида (площадь перед Дворцом Республики)

5 февраля (воскресенье)

10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Параллельная командная гонка

10.00 СНОУБОРД. Слоупстайл, М/;Ж, квалификация (Шымбулак)

10.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Командные соревнования по системе Гундерсена. Прыжок с трамплина К-95 + награждение (Комплекс трамплинов)

11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Командная гонка, Ж («Медеу»)

12.00 БИАТЛОН. Смешанная эстафета, 2*6 км, Ж + 2*7,5 км, М (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко

13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Командная гонка, М («Медеу»)

13.00 СНОУБОРД. Слоупстайл, М/;Ж, финал (Шымбулак)

14.00 ШОРТ-ТРЕК. 1 500 м, М и Ж + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака)

15.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Командные соревнования по системе Гундерсена. Гонка 3*5 км (ЛБС)

16.00 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)

16.30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Командные соревнования, Ж + награж­дение (Комплекс трамплинов)

17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Показательные выступления. Денис Тен

19.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Командные соревнования, М + награж­дение (Комплекс трамплинов)

19.30 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 7 видов (площадь перед Дворцом Республики)

6 февраля (понедельник)

09.00 КЕРЛИНГ. ½ финала, М и Ж (раскаточный каток «Алматы Арена»)

10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, Ж, 1-я попытка (Шымбулак)

11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эстафета 3*5 км, Ж (ЛБС). Эстафетная команда лыжниц – серебряный призер Универсиа­ды-2015

11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Масс-старт, Ж («Медеу»)

11.00 ФРИСТАЙЛ. Ски-кросс, квалификация, М/;Ж (Шымбулак). Алон Муллаев

13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Масс-старт, Ж («Медеу»)

13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, Ж, 1-я попытка (Шымбулак)

13.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эстафета 4*7,5 км, М (ЛБС). Эстафетная команда лыжников – серебряный призер Универсиа­ды-2015

14.00 ШОРТ-ТРЕК. 500 м, М и Ж + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев

16.00 КЕРЛИНГ. Матч за бронзу, М и Ж (раскаточный каток «Алматы Арена»)

16.30 ХОККЕЙ. Ж, матч за бронзу (Балуан Шолак)

20.00 ХОККЕЙ. Ж, финал + награж­дение (Балуан Шолак)

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 5 видов (площадь перед Дворцом Республики)

7 февраля (вторник)

09.00 КЕРЛИНГ. Финал, Ж + награж­дение (раскаточный каток «Алматы Арена»)

10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, М, 1-я попытка (Шымбулак)

11.00 СНОУБОРД. Биг Эйр, М/;Ж, квалификация (Табаган)

12.00 БИАТЛОН. Масс-старт, 12,5 км, Ж (ЛБС). Вишнес­кая, Райкова и Ко

13.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 15 км, классический силь, масс-старт, Ж (ЛБС)

13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, М, 2-я попытка (Шымбулак)

14.00 ШОРТ-ТРЕК. 1 000 м, М и Ж + награждение (2) (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев

14.00 ФРИСТАЙЛ. Ски-кросс, М/;Ж, финал (Шымбулак)

14.00 СНОУБОРД. Биг Эйр, М/;Ж, финал (Табаган)

14.00 КЕРЛИНГ. Финал, М + награж­дение (раскаточный каток «Алматы Арена»)

15.00 БИАТЛОН. Масс-старт, 15 км, М (ЛБС)

16.00 ХОККЕЙ. М, ½ финала («Халык Арена»)

18.00 ШОРТ-ТРЕК. Эстафета 3 000 м, Ж, финал + награж­дение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака)

18.35 ШОРТ-ТРЕК. Эстафета 5 000 м, М, финал + награж­дение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев

19.30 ХОККЕЙ. М, ½ финала («Халык Арена»)

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики)

8 февраля (среда)

10.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 30 км, классический стиль, М (ЛБС)

11.00 ХОККЕЙ. М, матч за бронзу («Халык Арена»)

15.00 ХОККЕЙ. М, финал + награж­дение («Халык Арена»)

19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ («Алматы Арена»)