Расписание соревнований 28-й зимней Универсиады (Алматы)

19.30 ХОККЕЙ. М, Казахстан – Китай («Халык Арена»)
20.00 ХОККЕЙ. Ж, Казахстан – Великобритания (Балуан Шолак)
29 января (воскресенье)
19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ («Алматы Арена»)
30 января (понедельник)
09.00 СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом, М/;Ж, квалификация (Шымбулак)
10.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант, Ж (Шымбулак)
11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 5 км, классический стиль, Ж (ЛБС). Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Анжелика Тарасова, Валентина Эбель, Марина Матросова, Ангелина Шурыга
11.30 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика, М/;Ж, квалификация (Табаган). Призер этапа Кубка мира Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева, Маржан Акжигит
12.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 10 км, классический стиль, М (ЛБС). Ринат Мухин, Олжас Климин, Сергей и Александр Малышевы, Иван Люфт, Константин Борцов…
13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант, М (Шымбулак)
14.00 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика, М/;Ж, финал (Табаган). Призер этапа Кубка мира Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева, Маржан Акжигит
14.00 СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом, М/;Ж, финал (Шымбулак)
20.00 ХОККЕЙ. Ж, Китай – Казахстан (Балуан Шолак)
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики)
31 января (вторник)
09.00 СНОУБОРД. Параллельный слалом, М/;Ж, квалификация (Шымбулак)
10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, Ж, AC-SG (Шымбулак)
10.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Гонка преследования, 5 км, свободный стиль, Ж (ЛБС)
11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 500 м, Ж («Медеу»). В женских забегах в общей сложности примут участие 12 казахстанок
11.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена. Прыжок с трамплина К-95 (Комплекс трамплинов). Чингиз Ракпаров и Айбек Али
11.15 БИАТЛОН. Индивидуальная гонка, 15 км, Ж (ЛБС). Серебряный и бронзовый призер юношеских Олимпийских игр-2012 Галина Вишневская, чемпионка Универсиады-2015 Алина Райкова, Дарья Усанова, Анна Кистанова…
11.30 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика смешанная командная, квалификация (Табаган)
13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 5 000 м, М («Медеу»). В мужских забегах в общей сложности примут участие 12 казахстанцев
13.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Гонка преследования, 10 км, свободный стиль, М (ЛБС)
13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, Ж, AC-SL (Шымбулак)
14.00 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика смешанная командная, финал (Табаган)
14.00 СНОУБОРД. Параллельный слалом, М/;Ж, финал (Шымбулак)
14.15 БИАТЛОН. Индивидуальная гонка, 20 км, М (ЛБС)
15.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена. Гонка, 10 км (ЛБС). Чингиз Ракпаров и Айбек Али
19.30 ХОККЕЙ. М, Казахстан – Швеция («Халык Арена»)
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 11 видов (площадь перед Дворцом Республики)
1 февраля (вторник)
10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, М, AC-SG (Шымбулак)
10.00 СНОУБОРД. Кросс, М/;Ж, квалификация (Шымбулак)
11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 3 000 м, Ж («Медеу»)
13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 м, М («Медеу»)
13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, М, AC-SL (Шымбулак)
14.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ж, короткая программа («Алматы Арена»). Айза Имамбек
17.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Ж, К-95 + награждение (Комплекс трамплинов). Даяна Ахметвалиева
19.30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Ж, К-95 + награждение (Комплекс трамплинов). Сабыржан Муминов и Сергей Ткаченко
20.00 ХОККЕЙ. Ж, Казахстан – Канада (Балуан Шолак)
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 3 вида (площадь перед Дворцом Республики)
2 февраля (среда)
10.30 БИАТЛОН. Спринт, 7,5 км, Ж (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко
10.30 ФРИСТАЙЛ. Могул, М/;Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпион Универсиады-2015 Юлия Галышева, Павел Колмаков
11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 м, Ж («Медеу»)
12.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт, М/;Ж, классический стиль, квалификация (ЛБС)
13.00 ФРИСТАЙЛ. Могул, М/;Ж, финал (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков
13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 500 м, М («Медеу»)
13.15 БИАТЛОН. Спринт, 10 км, М (ЛБС)
14.00 СНОУБОРД. Кросс, М/;Ж, финал (Шымбулак)
14.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду, короткая программа («Алматы Арена»)
14.45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт, М/;Ж, классический стиль, финальная стадия (ЛБС)
17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ж, произвольная программа + награждение («Алматы Арена»). Айза Имамбек
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 10 видов (площадь перед Дворцом Республики)
3 февраля (пятница)
10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, Ж, 1-я попытка (Шымбулак)
10.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 10 км (ЛБС)
10.30 ФРИСТАЙЛ. Параллельный могул, М/;Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпионка Универсиады-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков
11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 5 000 м, Ж («Медеу»)
12.00 БИАТЛОН. Пасьют, 10 км, Ж (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко
13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, Ж, 2-я попытка (Шымбулак)
13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 000 м, М («Медеу»)
14.00 ФРИСТАЙЛ. Параллельный могул, М/;Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпионка Универсиады-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков
14.00 БИАТЛОН. Пасьют, 12,5 км, М (ЛБС)
14.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. М, короткая программа («Алматы Арена»). Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен, Абзал Рахимгалиев
15.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Прыжок с трамплина К-95 (Комплекс трамплинов)
19.30 ХОККЕЙ. М, Чехия – Казахстан («Халык Арена»)
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики)
4 февраля (суббота)
10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, М, 1-я попытка (Шымбулак)
11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Смешанный командный спринт, свободный стиль, М/;Ж, квалификация (ЛБС)
11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 000 м, Ж («Медеу»)
13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 10 000 м, М («Медеу»)
13.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Смешанный командный спринт, свободный стиль, М/;Ж, финал (ЛБС)
13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, М, 2-я попытка (Шымбулак)
14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду, произвольная программа + награждение («Алматы Арена»)
16.00 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)
16.30 ХОККЕЙ. Ж, ½ финала (Балуан Шолак)
17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. М, произвольная программа + награждение («Алматы Арена»). Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен
18.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Смешанные командные соревнования К-95, М/;Ж + награждение (Комплекс трамплинов)
19.30 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)
20.00 ХОККЕЙ. Ж, ½ финала (Балуан Шолак)
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 4 вида (площадь перед Дворцом Республики)
5 февраля (воскресенье)
10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Параллельная командная гонка
10.00 СНОУБОРД. Слоупстайл, М/;Ж, квалификация (Шымбулак)
10.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Командные соревнования по системе Гундерсена. Прыжок с трамплина К-95 + награждение (Комплекс трамплинов)
11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Командная гонка, Ж («Медеу»)
12.00 БИАТЛОН. Смешанная эстафета, 2*6 км, Ж + 2*7,5 км, М (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко
13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Командная гонка, М («Медеу»)
13.00 СНОУБОРД. Слоупстайл, М/;Ж, финал (Шымбулак)
14.00 ШОРТ-ТРЕК. 1 500 м, М и Ж + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака)
15.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Командные соревнования по системе Гундерсена. Гонка 3*5 км (ЛБС)
16.00 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)
16.30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Командные соревнования, Ж + награждение (Комплекс трамплинов)
17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Показательные выступления. Денис Тен
19.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Командные соревнования, М + награждение (Комплекс трамплинов)
19.30 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 7 видов (площадь перед Дворцом Республики)
6 февраля (понедельник)
09.00 КЕРЛИНГ. ½ финала, М и Ж (раскаточный каток «Алматы Арена»)
10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, Ж, 1-я попытка (Шымбулак)
11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эстафета 3*5 км, Ж (ЛБС). Эстафетная команда лыжниц – серебряный призер Универсиады-2015
11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Масс-старт, Ж («Медеу»)
11.00 ФРИСТАЙЛ. Ски-кросс, квалификация, М/;Ж (Шымбулак). Алон Муллаев
13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Масс-старт, Ж («Медеу»)
13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, Ж, 1-я попытка (Шымбулак)
13.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эстафета 4*7,5 км, М (ЛБС). Эстафетная команда лыжников – серебряный призер Универсиады-2015
14.00 ШОРТ-ТРЕК. 500 м, М и Ж + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев
16.00 КЕРЛИНГ. Матч за бронзу, М и Ж (раскаточный каток «Алматы Арена»)
16.30 ХОККЕЙ. Ж, матч за бронзу (Балуан Шолак)
20.00 ХОККЕЙ. Ж, финал + награждение (Балуан Шолак)
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 5 видов (площадь перед Дворцом Республики)
7 февраля (вторник)
09.00 КЕРЛИНГ. Финал, Ж + награждение (раскаточный каток «Алматы Арена»)
10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, М, 1-я попытка (Шымбулак)
11.00 СНОУБОРД. Биг Эйр, М/;Ж, квалификация (Табаган)
12.00 БИАТЛОН. Масс-старт, 12,5 км, Ж (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко
13.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 15 км, классический силь, масс-старт, Ж (ЛБС)
13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, М, 2-я попытка (Шымбулак)
14.00 ШОРТ-ТРЕК. 1 000 м, М и Ж + награждение (2) (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев
14.00 ФРИСТАЙЛ. Ски-кросс, М/;Ж, финал (Шымбулак)
14.00 СНОУБОРД. Биг Эйр, М/;Ж, финал (Табаган)
14.00 КЕРЛИНГ. Финал, М + награждение (раскаточный каток «Алматы Арена»)
15.00 БИАТЛОН. Масс-старт, 15 км, М (ЛБС)
16.00 ХОККЕЙ. М, ½ финала («Халык Арена»)
18.00 ШОРТ-ТРЕК. Эстафета 3 000 м, Ж, финал + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака)
18.35 ШОРТ-ТРЕК. Эстафета 5 000 м, М, финал + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев
19.30 ХОККЕЙ. М, ½ финала («Халык Арена»)
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики)
8 февраля (среда)
10.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 30 км, классический стиль, М (ЛБС)
11.00 ХОККЕЙ. М, матч за бронзу («Халык Арена»)
15.00 ХОККЕЙ. М, финал + награждение («Халык Арена»)
19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ («Алматы Арена»)