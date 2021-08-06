Спорт
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 7 августа
7 августа на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в пяти видах спорта, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.kz
. 04:00 Легкая атлетика. Марафон. Женщины. Финал
Жанна Мамажанова 11:00 Каратэ. Женщины. Квалификация
+61 кг. Софья Берульцева 11:00 Каратэ. Мужчины. Квалификация
+75 кг. Данияр Юлдашев 11:42 Современное пятиборье. Мужчины
Павел Ильяшенко 12:48 Велотрек. Кейрин. Мужчины. Квалификация
Сергей Пономарев 15:45 Вольная борьба. Мужчины. Утешительный поединок
65 кг. Даулет Ниязбеков.
Напомним, казахстанские спортсмены пока завоевали на Олимпиаде-2020 в Токио 7 медалей: все — бронзовые.