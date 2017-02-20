​Расплата и раскаяние

Утром 26 февраля 2008 года село Большая Малышка загудело: слух о том, что ночью на семью пенсионеров Петровых совершили разбойное нападение, разлетелся мгновенно. Глава ее – Виктор Иванович как бывший партработник, на заслуженном отдыхе энергично занимавшийся общест­венными делами, был фигурой видной. Но даже окажись он самым тихим и незаметным, случившееся не укладывалось в головах сельчан.

Конечно, Большая Малышка не ангелами населена, всякое и тут случалось, особенно по пьяной лавочке. Но есть черта, за которую самые отчаянные головы не зайдут даже на пике куража: ребенка, например, обидеть, на старых руку поднять. А тут… Вооруженные стальными прутами неизвестные через разбитую дверь ворвались в дом и обошлись с дедушкой и бабушкой столь жестоко, что те лишь утром смогли, собравшись с силами, добраться до соседа. Увидев, в каком состоянии оба находятся, тот схватился за телефон и прежде полиции вызвал «скорую».

Начальник управления криминальной полиции ДВД СКО подполковник Петр Климов вспоминает: «Все, что могли сказать потрясенные старики: нападавших было двое, оба в масках, поэтому узнать их они не смогли. Грабители унесли охотничью двустволку, телевизор и 60 тысяч тенге».

Ничего не дало полицейским и то обстоятельство, что как раз перед случившимся Петровы продали дом. Да, в городе ответ на вопрос «Кто мог об этом знать и предполагать наличие у потерпевших крупной суммы денег?», скорее всего, поз­волил бы довольно точно очертить круг подозреваемых. Но не в деревне, где такие новости в подробностях обсуждаются всем миром еще до завершения сделки. Знали все. Другое дело – у кого хватит совести таким знанием воспользоваться?

При расследовании любого дела, даже если решение кажется лежащим на поверхности, полицейским положено отрабатывать все возможные версии. В число обязательных оперативно-розыскных мероприятий входит отработка ранее судимых за аналогичные преступления, ну и тех, кто по образу жизни и складу характера может оказаться способным на такое, – участковые инспекторы свой хлеб не зря едят, знают, кто чем дышит, тем более в селе, где каждый на виду. Эта линия и привела оперативников в один из домов, на чердаке которого обнаружились и ружье, и телевизор.

В принципе все сходилось: похищенное налицо, жилец этого дома имеет судимость, к тому же на месте его не оказалось – точно, в бега подался. Вот только и опыт, и профессиональное чутье подсказывали полицейским, что не годился он на роль организатора столь дерзкого преступления. По натуре ведомый, легко подчиняю­щийся чужой воле (за что и отсидел), он мог напасть, спрятать вещи, но только вслед за лидером. Такой в его окружении отчетливо просматривался: назовем его Виктор О. – давняя головная боль участкового, горе матери и гроза односельчан, имевших несчастье попасть ему под горячую руку.

И ведь не сказать, чтобы совсем уж отмороженным считался: руки, по словам полицейских, были у него «золотыми», любая работа в них горела, да только, четвертый десяток лет разменяв, сохранил он какую-то подростковую неуемность, мешавшую заняться путным делом. Пробивался случайными заработками, не чурался мелких грабежей, отсидев, все таким же оставался: сам себе авторитет, во всем должен быть первым, настоять на своем, даже в прихоти, не задумываясь о цене.

Вот с ним оперативники побеседовали бы охотно, но Виктор исчез одновременно с приятелем. Так уголовное дело осталось не раскрытым.

– В 99 случаях из 100, – говорит подполковник Климов, – такое происходит по причине невозможности установить лицо, причастное к преступлению. Личной убежденности сыщиков мало для объявления человека в розыск, тем более международный. Для этого надо иметь хоть какие-то улики, а тут даже отпечатков пальцев ни в доме потерпевших, ни на найденных вещах не оказалось. На Виктора О. ничто не указывало. Сбежал? Ну, тут любой адвокат скажет: «Во-первых, не сбежал, а отбыл: имеет право. Во-вторых, после того не значит вследствие того», и возразить ему будет нечего.

Точки над «i» полицейские смогли расставить только в 2015 году, когда, просматривая дела прошлых лет, вновь задались вопросом: «Кто мог?». Выяснили, что обитает О. на территории того же Кызылжарского района, в ауле Байтерек, и пришли к нему.

А он и впрямь был виновен. И действительно тогда убежал. Далеко, как только мог: аж в украинский город Антрацит, незаметно проскользнув мимо казах­станских, российских и украинских пограничников. С этой точки зрения О. повезло – все получилось, как хотел. На новом месте обос­новался привычным образом: умелые поденные работники всюду нужны. Обзавелся гражданской женой. В одном только ошибся: покоя не нашел. Ему мнилось, что, избежав правосудия, сможет вздохнуть спокойно, а оказалось, что чувство вины никуда не делось, напротив, со временем становилось все тяжелее. И страх, заставивший сорваться в бега, тоже разрастался. Воображение постоянно рисовало картину, как его опознают, берут под стражу и этапируют в Казахстан. Вагон почему-то пугал больше всего, снился ночами, и даже после пробуждения стук колес не сразу стихал в ушах. Здоровый, крепкий мужик устал бояться, ходить, постоянно ози­раясь. И ничего не мог поделать.

Настал в 2014-м день, когда ожидание превратилось в уверенность: все, сегодня за ним придут. Тогда он вскочил на велосипед и снова пустился в путь, теперь в обратную сторону. Добирался до Казахстана полгода (!), зато при езде на этом виде транспорта нигде не надо предъявлять документы, чего он всячес­ки старался избегать. Трудно поверить, но снова смог нигде не привлечь к себе внимания стражей закона, границы снова пересек незамеченным. Вот только и вина, круто перемешанная со страхом, следом притащилась. Опять таись, опять вроде и есть ты, и словно нет тебя, сам собой не смеешь быть.

Поэтому встречу с полицейскими в Байтереке Виктор воспринял как облегчение. Сразу начал давать показания, не упуская ни одной, каленым клеймом в память врезавшейся детали той страшной ночи.

Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы с учетом сотрудничества со следствием и глубины раскаяния. Оно, считает немало повидавший Петр Климов, было настоящим, искренним. На преступление, если докопаться до глубин души, О. толк­нула даже не столько жажда наживы (она, как помним, мизерной оказалась), сколько желание «насолить» пенсионеру, «доставшему» своей правильностью его, ни в чьих поучениях не нуждавшегося.

Известие, что супругов Петровых больше нет на свете, буквально надломило Виктора. Даже маясь на чужбине, он не рыдал так, как теперь, поняв, что ушли старики, не простив его. Не докричишься до них, не упросишь снять груз с души.