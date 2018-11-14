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​Расплата за переплату
Досжан Нургалиев

Тарифный секвестр

Как отметил Бакытжан Сагинтаев, после заседания Совета безо­пасности Правительством были определены меры по снижению тарифов и обеспечению прозрачнос­ти системы тарифообразования. Создана Рабочая группа из представителей министерств национальной экономики, энергетики и Генеральной прокуратуры.

Основная ее задача – определение условий по снижению тарифов для конечных потребителей. Для этого разрабатывается методика определения себестоимости производства электроэнергии, готовится ряд поправок в законодательство по усилению госконт­роля за целевым использованием средств субъектов естественных монополий (СЕМ) и усилению антимонопольной деятельности.

В рамках этой работы минис­терствам национальной экономики и энергетики предстоит подготовить к 1 декабря 2018 года пакет системных мер, направленных на снижение тарифов со следующего года. В ходе обсуждения данной темы определен общий алгоритм действий, необходимых для ускоренного принятия решений по снижению тарифов.

На заседании были заслушаны доклады и одобрены действия министерств энергетики и национальной экономики. Говоря о том, что предстоит сделать, Бакытжан Сагинтаев озвучил ряд конкретных поручений. В первую очередь необходимо разобраться по всем выявленным фактам неисполнения естественными монополистами тарифных смет и инвестиционных обязательств, незаконному включению в стои­мость услуг непроизводственных затрат.

– Недобросовестные монополисты и управляющие компании, получавшие прибыль за счет завышения тарифов, должны ответить по закону. Ход расследования необходимо сделать публичным, – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Важно также скоординировать работу в этих направлениях с правоохранительными органами и прокуратурой.

Через две недели вопрос о текущей ситуации будет рассмотрен на очередном заседании Правительства, где министру национальной экономики предстоит доложить о целевом расходовании монополистами средств, выделяемых из бюджета в качестве субсидий. Кроме того, намечено заслушать отчеты о результатах контроля за исполнением обязательств организаций, обеспечивающих население всем спектром услуг ЖКХ.

Правительство поддержало подходы Министерства нацэкономики по наведению порядка в работе антимонопольного комитета и его региональных подразделений. При этом Премьер-министр объявил выговор вице-министру национальной экономики Серику Жумангарину, курирующему политику в сферах естественных монополий и деятельности антимонопольного комитета.

К 1 декабря минис­терства нацио­нальной экономики и энергетики должны внести на рассмотрение Правительства пошаговый план на предмет того, как и на сколько будут снижены тарифы на электричество и тепло, услуги водо- и газоснабжения, канализации, телефонной связи и Интернета, а также КСК.

– Общественность должна знать подходы Правительства к вопросам обеспечения проз­рачности ценообразования тарифов и формирования их предельных значений на будущий год. Руководство министерств национальной экономики и энергетики, а также территориальных подразделений обязано до конца года публично отчитаться перед общественнос­тью и СМИ по вопросам эффективности исполнения монополистами своих инвестиционных обязательств, снижения тарифов и мерах по возврату населению незаконно полученных монополистами средств, – сказал глава Правительства.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами надлежит создать республиканскую систему мониторинга ЖКХ, которая должна работать на мес­тах с участием общественности и затрагивать все вопросы, связанные с тарифами, качеством услуг и запросами населения. Ведомству также поручено открыть до конца текущей недели «горячую линию» по тарифам ЖКХ. О принятых решениях следует регулярно информировать общественность через СМИ.

Министерствам нацио­нальной экономики, энергетики и акиматам регионов поручено держать на особом контроле воп­росы ценообразования на уголь, газ, лекарства и социально значимые товары первой необходимости. При этом акимы должны принимать меры для выявления возможных актов «ценовых сговоров», накрутки посредников и пресекать необоснованное завышение цен.

Министерствам образования и науки, а также здравоохранения поручено провести совещание по решению актуальных вопросов, волнующих население в этих сферах. Особый акцент необходимо сделать на снижении расценок на обучение, медицинские услуги и лекарства. Срок исполнения – две недели. Министерству информации и коммуникаций надлежит выстроить информационное ­освещение данной работы.


Доходы населения – во главу угла!

Согласно данным, озвученным министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым, по итогам 10 месяцев экономика Казахстана сохраняет положительную тенденцию. Рост ВВП составляет 4,1%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 20,8%. Промышленное производство сохраняет устойчивую тенденцию роста (4,7%).

Динамика строительной отрас­ли стабилизировалась на уровне 4,1%. Наряду с расширением реального сектора экономики увеличились и объемы оказываемых услуг – на 4%. Основной вклад внесли торговля (7,2%) и транспорт (4,5%).

В сфере внешней торговли за 8 месяцев рост составил 21,6%. Экспорт вырос на 28,2%, что связано в основном с увеличением нефтепоставок, продуктов АПК, нефтяных газов, алюминия и медных руд.

– Ситуация на рынке труда остается благоприятной. С начала текущего года трудоустроены 414,5 тысячи человек. Заработная плата растет умеренными темпами. В январе – сентябре среднемесячная зарплата увеличилась до 158,2 тысячи тенге. В реальном выражении данный показатель вырос на 1,9% , – сообщил Тимур Сулейменов.

По информации председателя Национального банка Данияра Акишева, инфляция в октябре 2018 года составила 0,4%, что ниже ожидаемого прогноза. Нацбанк в октябре принял решение о повышении размера базовой ставки с 9% до 9,25%. Установленный размер позволяет повысить спрос на тенге и активы, а также сохранить удобные условия денежных кредитов. Депозиты юридических и физических лиц за отчетный период увеличились на 0,8%, составив 17,6 трлн тенге.

Глава Нацбанка также доложил Правительству о ходе реализации программы «7–20–25». Согласно озвученным данным, по состоянию на 8 ноября банки одобрили 2 900 заявок на кредиты в сумме 35 млрд тенге.

В свою очередь о ситуации в сфере исполнения госбюджета за 10 месяцев доложил министр финансов Алихан Смаилов, который отметил, что приоритетной задачей IV квартала является сбалансированное освоение бюджетных средств. Для этого совместно с госорганами принимаются все необходимые меры для реализации уточненного республиканского бюджета на 2018 год.

Об итогах деятельности курируемых секторов экономики доложили руководители минис­терств: по инвестициям и развитию, энергетики, сельского хозяйства.

Подводя итоги обсуждения темы, Премьер-министр отметил, что Глава государства в Послании поставил задачу по повышению доходов населения. Однако в ряде регионов сохраняются низкие показатели. Заслушав доклады руководителей Алматинской, Кызылординской, Мангистауской областей, а также Алматы, Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству труда и социальной защиты населения, местным исполнительным органам провести анализ сложившейся ситуации по доходам населения, в частности, по разнице между номинальными и реальными показателями.

– При подготовке отчетов о социально-экономическом развитии в первую очередь нужно обращать внимание на показатели доходов населения. При этом акиматы не должны ссылаться на неправильные статисти­ческие данные и иные причины, – сказал Премьер-министр.


Геологоразведка: сегодня и завтра

Как доложил Правительству министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, на сегодня отрасль геологии и недропользования вносит существенный вклад в экономику страны и обеспечивает значительный приток инвестиций – порядка 50%. Анализ ситуа­ции, проведенный ОЭСР, ­выявил наи­более острые проблемы этой отрасли, по которым ведется планомерная работа.

Для повышения качества гео­логической базы данных и инфраструктуры в рамках програм­мы «Цифровой Казах­стан» создается «Национальный банк данных минеральных ресурсов». Это система, объединяющая все исторические геологи­ческие данные и предоставляю­щая их в актуальном формате.

В целях развития кадрового потенциала ежегодно в вузах страны проходят обучение более 1 600 студентов. По программе «Болашақ» подготовлен 41 специалист. Тем не менее имеется разрыв в преемственности. Средний возраст опытного геолога близок к пенсионному, в то время как молодые специалисты только недавно завершили обучение.

– В связи с этим предлагается увеличить выделение грантов по подготовке и переподготовке по геологическим специальностям и совместно с Министерством образования и науки актуализировать программы обучения, – отметил министр.

По вопросам развития геологоразведки в нефтегазовом секторе доложил министр энергетики Канат Бозумбаев, который отметил, что государственным балансом нефти учтены извлекаемые запасы по 277 месторож­дениям Казахстана. В целом это порядка 4,6 млрд тонн.

Большая часть запасов приходится на Кашаган, Карачаганак и Тенгиз (около 75%). Министр обратил внимание и на то, что в настоящее время большинство разрабатываемых месторождений в стране находится на поздней стадии разработки и характеризуется снижением объемов добычи.

Подводя итоги рассмотрения данного вопроса, Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил уполномоченным гос­органам в сфере недропользования обеспечить более эффективную работу по восполнению минерально-­сырьевой базы. МИР РК поручено усилить работу по проведению геологоразведки для выявления перспективных участков с целью привлечения стратегических инвесторов.

Для этих целей необходимо полноценно использовать мощнос­ти Казгеологии. Минис­терству финансов совместно с заинтересованными госорганами необходимо проработать вопросы дополнительного финансирования геологической отрасли. Кроме того, Премьер-министр поручил местным исполнительным органам контролировать экологическую­ обстановку и не допускать нарушения экосистемы регионов.

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