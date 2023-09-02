Распоряжение Главы государства Распоряжения 2 сентября 2023 г. 3:40 0 Об освобождении от должности Распоряжением Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан освобождены: Ахметов Альтаир Амангельдиевич от должности заведующего Отделом государственного управления Администрации Президента Республики Казахстан; Байтукбаев Ерлан Искакович от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан; Дюсембеков Азамат Нурланович от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан; Ерназар Ракымжан Серикбайулы от должности заведующего Отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан.