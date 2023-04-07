Распоряжение Главы государства

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Назначение Мукушева Мурата Алтынгазыевича

Назначение

Распоряжением Главы государства Мукушев Мурат Алтынгазыевич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.

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