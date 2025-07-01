Указ Президента Республики Казахстан О мерах по совершенствованию системы государственного управления
Территория впечатлений
Восстановление справедливости
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья
Закон Республики Казахстан О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)
Закон Республики Казахстан О территориальной обороне Республики Казахстан
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента
Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Международный фестиваль детских театральных коллективов завершился в Таразе
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна носить системный характер
Казахстан ввёл запрет на полёты над шестью странами Ближнего Востока
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов