Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Распоряжения 27 июня 2024 г. 3:32 93 О созыве совместного заседания Палат Парламента Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан О созыве совместного заседания Палат Парламента В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 28 июня 2024 года в 10.00 часов в городе Астане. Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е. Кошанов Астана, 26 июня № 24