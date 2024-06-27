Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

О созыве совместного заседания

Палат Парламента

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 28 июня 2024 года в 10.00 часов в городе Астане.

Председатель Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Е. Кошанов

Астана, 26 июня

№ 24