Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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О созыве совместного заседания Палат Парламента

Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

О созыве совместного заседания
Палат Парламента

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 28 июня 2024 года в 10.00 часов в городе Астане.

 

Председатель Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Е. Кошанов

Астана, 26 июня

№ 24

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