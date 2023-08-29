Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Распоряжения 29 августа 2023 г. 3:24 71 О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2023 года в 11.00 часов в городе Астане. Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е. Кошанов г. Астана, 28 августа 2023 г. № 42