Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Распоряжения 28 июня 2023 г. 10:00 272 О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан «В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2023 года в 09 часов в городе Астане». Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е. Кошанов Астана, 26 июня 2023 года, Дом Мажилиса № 35