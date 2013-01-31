Распоряжение Президента Республики Казахстан

В связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета в районе поселка Кызылту Алматинской области объявить в Респуб­лике Казахстан 31 января 2013 года национальный траур.

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев

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Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой близ аэропорта Алматы. Открывая совещание с руководящим составом правоохранительных органов в Акорде, Президент еще раз выразил соболезнования всем семьям, родным и близким жертв авиакатастрофы. – По моему указанию создана специальная правительственная комиссия, которая выяснит причины трагедии, определит меры по усилению безопас­ности полетов. Правительству поручено оказать всемерную помощь семьям погибших пассажиров и членов экипажа. Я принял решение объявить 31 января днем общенационального трау­ра, – сказал Глава государства. Участники заседания почтили память погибших минутой молчания.