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Распоряжение Президента Республики Казахстан
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев
* * *Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой близ аэропорта Алматы. Открывая совещание с руководящим составом правоохранительных органов в Акорде, Президент еще раз выразил соболезнования всем семьям, родным и близким жертв авиакатастрофы. – По моему указанию создана специальная правительственная комиссия, которая выяснит причины трагедии, определит меры по усилению безопасности полетов. Правительству поручено оказать всемерную помощь семьям погибших пассажиров и членов экипажа. Я принял решение объявить 31 января днем общенационального траура, – сказал Глава государства. Участники заседания почтили память погибших минутой молчания.