Распоряжение Президента Республики Казахстан

Об объявлении общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара в области Абай

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в области Абай объявить 12 июня 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан.

Президент

Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 11 июня 2023 года

№ 40