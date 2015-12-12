Распоряжение Президента Республики Казахстан О Кожамжарове К. П. Назначить Кожамжарова Кайрата Пернешовича председателем На- ционального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан. Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, Акорда, 11 декабря 2015 года № 39
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