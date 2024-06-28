Распоряжение Президента Республики Казахстан Распоряжения 28 июня 2024 г. 4:22 58 О присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации 1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: Малдыбаеву Сабиту Галымовичу – главному редактору республиканской газеты «Казахстанская правда» за вклад в развитие отечественной журналистики; Утеулиеву Бауыржану Бабажановичу – главному редактору международной газеты «Turkistan» за вклад в развитие средств массовой информации; Преображенской Елене Андреевне – главному редактору ТОО «Информационное агентство «Интерфакс-Казахстан» за вклад в распространение информации в интернет-пространстве; Тілеубай Төлен Зәрубайұлы – шеф-редактору республиканской общественно-политической газеты «Astana aqshamy» за вклад в совершенствование содержания и методики отечественной журналистики; вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: Бектас Ақерке Бағдабекқызы – автору – продюсеру программы «Акорда» национального телеканала «Qazaqstan» за всестороннее освещение информации о деятельности Главы государства; Жанбатыровой Динаре Кикпаевне – специальному корреспонденту АО «Агентство «Хабар» за вклад в развитие телевизионной журналистики Казахстана; Карбозову Ануару Алиевичу – корреспонденту телеканала «Jibek joly» за вклад в развитие телевизионной журналистики Казахстана; Бияшевой Гульсезим Ерболатовне – заместителю главного редактора газеты «Орал өңірі» за вклад в развитие региональных печатных средств массовой информации; объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: творческому коллективу телеканала «24kz» за всестороннее разъяснение государственной политики; творческому коллективу республиканской общественно-политической газеты «Литер» – за 20-летний вклад в разъяснение общественно-политических и социально-экономических инициатив; творческому коллективу информационного агентства «Baq.kz» – за вклад в распространение информации в интернет-пространстве; творческому коллективу областной общественно-политической газеты «Ақтөбе» – за вековой вклад в освещение общественно-политической жизни страны и региона. 2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 25 июня 2024 года № 153