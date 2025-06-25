Распоряжение Президента Республики Казахстан

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О присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан
в области средств массовой информации

1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Батырхан Талғат Садықұлы – заместителю главного редактора газеты «Egemen Qazaqstan» за вклад в развитие отечественной журналистики;

Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «АЙҚЫН-ЛИТЕР» за вклад в развитие средств массовой информации;

Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты
«Казахстанская правда» за вклад в эффективное информационное сопровождение государственной политики;

Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие телевизионной журналистики в Казахстане;

вручить гранты Президента Республики Казахстан
в области средств массовой информации:

Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала «Kokshe» за вклад в развитие регионального телевидения;

Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала «Jibek Joly⁄Silk Way» за всестороннее освещение информации о деятельности Главы государства;

Тленшиев Абай Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала «Abay Live» за вклад в развитие современных медиа;

Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта «Tengrinews.kz» за активную работу по распространению информации в интернет-пространстве;

объявить Благодарность Президента Республики
Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу газеты «Ana tili» – за вклад во всестороннее освещение общественно-политической, культурной и духовной жизни страны;

творческому коллективу телеканала «BALAPAN» – за вклад в развитие детского контента в отечественной журналистике;

творческому коллективу газеты «Soltustik Qazaqstan» – за вклад во всестороннее освещение социально-экономического развития страны и региона;

коллективу акционерного общества «Агентство «Хабар» – за вклад в развитие отечественного телевидения.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 24 июня 2025 года

№ 226

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