О присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан
в области средств массовой информации
1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
Батырхан Талғат Садықұлы – заместителю главного редактора газеты «Egemen Qazaqstan» за вклад в развитие отечественной журналистики;
Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «АЙҚЫН-ЛИТЕР» за вклад в развитие средств массовой информации;
Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты
«Казахстанская правда» за вклад в эффективное информационное сопровождение государственной политики;
Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие телевизионной журналистики в Казахстане;
вручить гранты Президента Республики Казахстан
в области средств массовой информации:
Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала «Kokshe» за вклад в развитие регионального телевидения;
Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала «Jibek Joly⁄Silk Way» за всестороннее освещение информации о деятельности Главы государства;
Тленшиев Абай Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала «Abay Live» за вклад в развитие современных медиа;
Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта «Tengrinews.kz» за активную работу по распространению информации в интернет-пространстве;
объявить Благодарность Президента Республики
Казахстан в области средств массовой информации:
творческому коллективу газеты «Ana tili» – за вклад во всестороннее освещение общественно-политической, культурной и духовной жизни страны;
творческому коллективу телеканала «BALAPAN» – за вклад в развитие детского контента в отечественной журналистике;
творческому коллективу газеты «Soltustik Qazaqstan» – за вклад во всестороннее освещение социально-экономического развития страны и региона;
коллективу акционерного общества «Агентство «Хабар» – за вклад в развитие отечественного телевидения.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
Президент Республики Казахстан
К. Токаев
Астана, Акорда, 24 июня 2025 года
№ 226