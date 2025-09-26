Распоряжения Главы государства об освобождении от должности Распоряжения 26 сентября 2025 г. 2:08 73 Об освобождении от должности Распоряжением Главы государства Баспаев Ернар Женисович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан. Распоряжением Главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна освобождена от должности советника Президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций. Распоряжением Главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности советника Президента – Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству.