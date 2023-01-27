Расправа над наркозакладчиками – в МВД прокомментировали видео и раскрыли шокирующие факты

На видео с избиением закладчиков наркотиков отреагировали в Министерстве внутренних дел Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В подписи к ролику указано, что распространители наркотиков расправляются над закладчиками, утаившими или потерявшими полученный «товар».

В Министерстве внутренних дел сообщили, что случаи на видео произошли в разное время и в разных регионах страны. Преступники создают закрытые Telegram-чаты, где размещают информацию (паспортные данные, адрес проживания) о закладчиках, по каким-то причинам не распространившим полученные наркотики.

За физическую расправу над ними объявляется вознаграждение – деньги либо наркотики. Видео с расправой публикуется в закрытых чатах для устрашения.

Как пояснили в ведомстве, полиция регулярно выявляет такие факты при мониторинге социальных сетей, затем устанавливает личность пострадавшего, возбуждает досудебное производство, осуществляет иные действия по установлению возможных участников преступления, а также владельцев Telegram-чата.

«При этом имеются определенные сложности при прекращении работы таких Telegram-чатов: закрытый формат вступления, кодировка каналов, а также создание так называемых «зеркальных» каналов с базами клиентов и закладчиков, которые вступают в работу после ликвидации основного аккаунта», – рассказали в МВД.

Министерство внутренних дел призывает казахстанцев не участвовать в распространении сомнительной информации в интернет-ресурсах, не распространять свои персональные данные через социальные сети. Родителям рекомендуют обращать внимание на фото и видео в смартфонах своих детей, содержащие информацию о месте жительства, паспортных данных, повседневных маршрутах передвижения. Эти данные в телефоне могут указывать на то, что подросток вовлечен в распространение наркотиков. Одновременно в министерстве предупредили, что незаконный сбор и обработка персональных данных граждан влечет уголовную и административную ответственность.