​Распределили волонтеров

Виталий Александров
фото Юрия Беккера

Основной этап набора волонтеров стартовал 27 сентября. Заявки принимались как в форме письменных анкет, так и онлайн, через сайт Универсиады.

Всего было подано 14 165 зая­вок, из которых большинство поступило от алматинцев – 9 303 (от студентов, обучающихся в Алматы). Значительное количество анкет поступило и от ближайших соседей, например, количество россиян, желающих стать волонтерами Универсиа­ды-2017, составило 3 594 человека. Заявки поступали также из регионов Казахстана, из ближнего и дальнего зарубежья – Италии, Канады, США, Китая, Ливана, Великобритании, Гонконга, Украины, Молдовы, Узбекистана и других стран.

Для привлечения помощников были заключены меморандумы о сотрудничестве с 15 вузами, проведены презентации волонтерской программы в 27 учебных заведениях Алматы, по результатам которых 96% слушателей выразили желание вступить в ряды волонтеров Студенческих игр. Большинство заявок поступило именно от молодежи в возрасте от 18 до 25 лет (97,9%), однако интерес к волонтерской деятельности проявили и граждане более зрелого возраста: 86 зая­вок поступило от желающих в возрасте от 25 до 49 лет. Также подали необходимые документы 32 человека старше 50 лет.

Основной контингент волонтеров Универсиады-2017 должен быть не моложе 18 и не старше 80 лет, хорошо владеть английским языком, обладать лидерскими и организаторскими способностями. Всего для работы на Универсиаде отобраны 3 000 человек. С желающими проведены собеседования. Известно, что количество добровольных помощников из регионов Казах­стана и стран ближнего и дальнего зарубежья составит более 200 человек.

На конец 2016 года выбраны 150 координаторов-волонтеров, которые прошли соответствующее обучение – тренинги, лекции и квесты на спортивных объек­тах. Часть помощников была успешно задействована в мероприятиях по подготовке к проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады, таких как рабочая встреча глав делегаций, различные спортивные мероприя­тия на объектах будущих состязаний, празднование 100 дней до Универсиады и других.

Следующим этапом работы с волонтерами станут заключение с ними соглашений и выдача экипировки. Во время работы они будут обеспечены питанием, бесплатным проездом на транспорте и мобильной связью.

Во время Универсиады волонтеры будут задействованы в 31 функ­циональном направлении деятельности. В количественном составе это выглядит следующим образом:

134 волонтера призваны координировать отправление и прибытие транспорта, организацию парковочного процесса на всех объектах;

111 – встречать гостей, оказывать помощь в заполнении миграционных документов, получении и оформлении багажа;

50 – оказывать помощь в размещении, работать на ресепшн и инфостойках;

373 – сопровождать делегации, осуществлять протоколирование и лингвистические услуги;

50 – участвовать в аккредитации персонала, атлетов и VIP-гостей;

194 – обеспечивать качественную работу устройств информационных систем и регулирование хронометража соревнований;

134 – участвовать в информационных процессах;

50 – обеспечивать питание, осуществлять контроль за ассортиментом и обновлением продукции, консультировать гостей Универсиады;

100 – работать в сфере медицины и допинг-контроля;

354 – участвовать в культурных мероприятиях, создавать атмосферу спортивного праздника на всех объектах Универсиады-2017, оказывать помощь в проведении церемоний награждения;

724 – работать в зоне проведения соревнований;

330 – осуществлять помощь в сфере контроля допуска;

394 – работать по остальным функциональным направлениям.

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