Распространявшая недостоверные сведения о трагедии в Алматы раскаивается

Правоохранительные органы допросили гражданку, которая, по их сведениям, занималась распространением слухов о трагедии в Алматы, унесшей жизни нескольких представителей правоохранительных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
"Информация, что была в сети Instagram, была непроверенной. Я выложила ее по глупости, сейчас полностью раскаиваюсь, вину признаю. Впредь такого не повторю, прошу всех меня простить", – сказала девушка в отделении полиции.
Отметим, что ДВД Алматы ранее сообщил о том, что задержаны двое подозреваемых в распространении недостоверных сведений о произошедшей трагедии в Алматы, в ходе которой жертвами теракта стали представители правоохранительных органов. Нападавшим оказался уроженец Кызылординской области Руслан Кулекбаев.
В результате открытой им стрельбы погибли шесть человек, в том числе четверо полицейских. В больницах города остаются шесть пострадавших в перестрелке, среди них пятеро сотрудников полиции. Преступник был ранен и задержан.
По информации министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, мотивом преступления стала месть полицейским.