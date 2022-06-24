Распускавшую руки сотрудницу "элитного" детсада уволили в Алматы

В городе Алматы уволили сотрудницу частного детского сада, ударившую по голове шестилетнего мальчика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Ранее появившееся в соцсетях видео возмутило интернет-пользователей. На нем сотрудница частного детсада бьет по голове мальчика, который спустя время в слезах сидит на ковре.

Произошедший инцидент негативно отразился на деятельности детского сада. По словам сотрудников учреждения, после скандала несколько родителей отказались приводить сюда детей.

В администрации детсада вину сотрудницы признали. Но не исключают, что шестилетний мальчик сам мог спровоцировать помощницу воспитательницы.

«До этого инцидента родители часто жаловались, что он избивает других детей, поднимает, шкодит. Мы решили отстранить его от садика. Через какое-то время происходит такой инцидент, получается. Мы отстранили его до этого инцидента, но инцидент после произошел. В тот день должны были его полностью забрать из нашего детского сада», – заявила и.о. заведующего частным детским садом Elite Kids Academy Эльмира Исабекова.

Сейчас дошкольное учреждение работает. Сюда еще ходят 50 детей. После инцидента со всеми воспитателями провели профилактическую беседу, заверили в администрации учреждения.

«Мы ее хотим уволить по статье. Мы ее уже уволили. Но просто мы хотим, чтобы меры приняли дальше по отношению к помощнице воспитателя. Она в конечном итоге не сможет работать в других детских учреждениях», – добавила Исабекова.