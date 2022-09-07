Распускавшую руки воспитательницу детсада в Шардаре сняли на видео

В Казнете появилось видео с кадрами из детского сада в городе Шардара Туркестанской области: воспитатель сначала бьет мальчика, а потом заставляет девочку ударить одногруппницу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции Туркестанской области, этот инцидент произошел 1 сентября.

«Данный факт зарегистрирован в КУИ Шардаринского районного отдела полиции. В отношении воспитательницы детсада избрана мера пресечения подписка о невыезде», – отметили в ДП.

Тем временем в управлении образования области уточнили, что узнали о произошедшем только 5 сентября. На данный момент создана комиссия и проводится расследование, добавили в ведомстве.