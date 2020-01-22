Расшифрован геном коронавируса

– Китайские специалисты расшифровали геном возбудителя, и теперь наши лаборатории в Алматы и Нур-Султане смогут оперативно производить диагностику при выявлении больных с соответствующими симптомами. Для недопущения распространения нового вируса в Казахстане усилен контроль на границе. Проводим дистанционную термометрию в международных аэропортах, осуществляем контроль на железнодорожным транспорте. Пока случаев выявления граждан с повышенной температурой не зарегистрировано, – отметил Жандарбек Бекшин.

Как рассказал спикер, в Казахстане придерживаются рекомендаций ВОЗ, которая в настоящий момент не рекомендует препятствовать поездкам в Китай. Тем не менее Комитет контроля качества и безопас­ности товаров и услуг советует соотечественникам не посещать пока провинцию Хубэй, а также город Ухань.

Также Жандарбек Бекшин отметил, что нарастание заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казахстане прогнозируется к концу января: закончились каникулы, многие казахстанцы побывали в разных уголках мира.

– Обычно во второй половине января заболеваемость вирусными инфекциями и гриппом нарастает. Рекомендуем для профилактики ограничить посещение общественных мест, особенно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. Для повышения иммунитета все средства хороши, поэтому советую принимать витамины, употреблять овощи и фрукты, которые содержат природные фитонциды. Не забывайте также про имбирь, лимон и мед, – заключил Жандарбек Бекшин.