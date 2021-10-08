Расширен перечень специальностей для стажировок по "Болашаку"

Общество
1165
Фото: facebook.com
Еще 18 специальностей включено в перечень для прохождения учеными зарубежных стажировок в рамках программы «Болашак», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Оператором является Центр Международных программ МОН РК. Теперь пройти стажировку за счет государства и получить новые знания в ведущих университетах и научных центрах мира могут представители таких направлений, как «Биология, молекулярная биология», «Ветеринария», «Компьютерная лингвистика», «Сельское хозяйство»,
«Строительство», «Проектирование», «Шахтное строительство», «Водопропускная отрасль», «Физика», «Связь и система распространения информации», «Радиотехнология», «Механика», «Статистика», «Вычислительная технология», «Антропология», «Защита лесных ресурсов», «Вакцинология», «Математика».

Отмечается, что 8 специальностей были включены в уже существующие смежные специальности путем расширения их названия, еще 10 добавлены в качестве новых специальностей.

Среди зарубежных вузов и организаций, в которых казахстанские ученые могут пройти стажировку, такие, как Гарвардский университет, Университет Сорбонны, Колумбийский университет, Йельский университет, Гонконгский университет науки и технологии и др.

Таким образом, всего в 2021 году казахстанцы смогут пройти стажировку по 147 специальностям, среди которых 28 – по индустриальной инженерии, 9 – по естественным наукам, 40 – по социальным наукам, 9 – по направлению «Образование», 37 – по направлению «Медицина», 14 – по направлению «Инновации и новые технологии» и 13 – по направлению «Креативная индустрия».

Напомним, что в этом году выделено 500 стипендий для новой категории «Ученые». Общее количество стипендий возросло до 1 055-ти. Из них 110 грантов на прохождение стажировок по 5 категориям для работников сферы здравоохранения, культуры, спорта, педагогов, государственных служащих, инженеров-техников.

Прием документов для участия в конкурсе продлится до 28 октября 2021 года, добавили в МОН.

Популярное

Все
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
В погоне за «зайцами»
Стали ездить по правилам
Анна Данилина побеждает в США
Прочная основа, большие перспективы
В селе открылся «Қамқорлық»
Впервые в стране
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Диалог во имя мира и процветания
Африканские турниры
Необходимые решения будут приняты
Школа под наблюдением и заботой
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
От ресурсосбережения до масштабной модернизации
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Нашим палуанам не было равных
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национал…
В селе открылся «Қамқорлық»
Услуги специалистов жестового языка станут доступнее в Каза…
Граждане отмечают высокую значимость конституционной реформ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]