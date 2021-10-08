Еще 18 специальностей включено в перечень для прохождения учеными зарубежных стажировок в рамках программы «Болашак», сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.
Оператором является Центр Международных программ МОН РК. Теперь пройти стажировку за счет государства и получить новые знания в ведущих университетах и научных центрах мира могут представители таких направлений, как «Биология, молекулярная биология», «Ветеринария», «Компьютерная лингвистика», «Сельское хозяйство»,
«Строительство», «Проектирование», «Шахтное строительство», «Водопропускная отрасль», «Физика», «Связь и система распространения информации», «Радиотехнология», «Механика», «Статистика», «Вычислительная технология», «Антропология», «Защита лесных ресурсов», «Вакцинология», «Математика».
Отмечается, что 8 специальностей были включены в уже существующие смежные специальности путем расширения их названия, еще 10 добавлены в качестве новых специальностей.
Среди зарубежных вузов и организаций, в которых казахстанские ученые могут пройти стажировку, такие, как Гарвардский университет, Университет Сорбонны, Колумбийский университет, Йельский университет, Гонконгский университет науки и технологии и др.
Таким образом, всего в 2021 году казахстанцы смогут пройти стажировку по 147 специальностям, среди которых 28 – по индустриальной инженерии, 9 – по естественным наукам, 40 – по социальным наукам, 9 – по направлению «Образование», 37 – по направлению «Медицина», 14 – по направлению «Инновации и новые технологии» и 13 – по направлению «Креативная индустрия».
Напомним, что в этом году выделено 500 стипендий для новой категории «Ученые». Общее количество стипендий возросло до 1 055-ти. Из них 110 грантов на прохождение стажировок по 5 категориям для работников сферы здравоохранения, культуры, спорта, педагогов, государственных служащих, инженеров-техников.
Прием документов для участия в конкурсе продлится до 28 октября 2021 года, добавили в МОН.