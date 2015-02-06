Расширение ЕАЭС рассмотрел Евразийский межправительственный совет в Москве

Политика
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Фото: itar-tass.com
Расширение ЕАЭС рассмотрел Евразийский межправительственный совет сегодня в Москве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz. В нем приняли участие главы правительств Казахстана – Карим Масимов, России – Дмитрий Медведев, Беларуси – Андрей Кобяков, Армении – Овик Абраамян и Кыргызстана – Джоомарт Оторбаев.

В рамках заседания ЕМПС был обсужден широкий спектр вопросов по дальнейшему расширению интеграционного взаимодействия стран союза, включая аспекты вхождения Кыргызстана в ЕАЭС. Главы правительств рассмотрели приоритетные направления торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, в том числе с Китайской Народной Республикой.

По итогам заседания ЕМПС принят ряд документов, касающихся финансирования пилотного проекта по введению маркировки на территории стран ТС и ЕЭП, а также разработки концепции по созданию Евразийского инжинирингового центра по станкостроению.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в мае 2015 года в казахстанском Бурабае.

Отметим, Евразийский межправительственный совет, являющийся одним из органов Евразийского экономического союза, проводился впервые. В мае 2014 года  президенты Казахстана – Нурсултан Назарбаев, России – Владимир Путин и Беларуси – Александр Лукашенко подписали в Астане Договор о создании ЕАЭС. Таким образом, идея, высказанная Нурсултаном Назарбаевым в марте 1994 года на лекции в МГУ о едином евразийском пространстве, получила практическую реализацию. С 1 января 2015 года договор вступил в силу. На данный момент членами ЕАЭС являются Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, в мае ожидается присоединение Кыргызстана.

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