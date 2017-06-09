Расширение ШОС станет инструментом влияния на ситуацию в мире – Путин

Политика
Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества увеличит ее мощь и влияние в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как известно, сегодня в состав полноправных членов Организации войдут Пакистан и Индия, владеющие ядерным арсеналом. Соответствующие документы будут приняты участниками встречи высокого уровня. Таким образом, в ШОС будут четыре ядерные державы с учетом России и Китая.
"Расширение состава ШОС несомненно будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах. Открываются новые возможности активнее влиять на процессы в нашем общем регионе и на международной арене в целом", – подчеркнул российский лидер.
Путин обратил внимание присутствующих на вопрос обеспечения безопасности и стабильности на внешних границах государств – членов ШОС.
"Особую актуальность этому вопросу придает беспрецедентный всплеск терроризма и экстремизма во всем мире. Я неоднократно подчеркивал, что справиться с этим злом можно только путем честного и конструктивного объединения усилий всех стран, неукоснительного соблюдения норм международного права. Борьба с террористами должна носить комплексный и бескомпромиссный характер. Наряду с устранением социальных и экономических причин, порождающих эти явления, необходимо делать все для нейтрализации идеологии терроризма", – сказал он.
Поэтому, заметил Владимир Путин, возрастает роль межрегиональной антитеррористической структуры ШОС. Важный шаг в укреплении правовых основ ее деятельности – конвенция по противодействию экстремизму, которую участники саммита намерены сегодня подписать. При этом президент РФ выразил уверенность, что страны ШОС совместно активизируют усилия в русле политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов, прежде всего, на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. В этой связи он отметил роль Астаны в урегулировании сирийского конфликта, которая предоставила площадку для переговорного процесса.
"Важнейшее достижение (Астанинского процесса – Прим. ред.) – договоренность о прекращении огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, а также о создании в Сирии зон деэскалации. Теперь на этой основе появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий и придать импульс межсирийскому переговорному процессу в Женеве", – подчеркнул он.
Не менее важным для обеспечения региональной стабильности, по мнению российского лидера, является положение дел в Афганистане.
"Очевидно, что ставка на военные решения внутри афганского конфликта – бесперспективна. ШОС могла бы активнее поработать и на этом направлении. Предлагаем возобновить приостановленную в 2009 году деятельность контактной группы "ШОС – Афганистан". На фоне продолжающегося увеличения объемов производства и вывоза афганских наркотиков имело бы смысл нарастить взаимодействие ШОС с профильными структурами ООН и соответствующими международными организациями. Все мы заинтересованы в формировании широкого пояса антинаркотической безопасности в регионе", – заявил Путин.
Президент отметил, что сопряжение экономических проектов на всем пространстве ШОС позволит объединить потенциалы крупных многосторонних проектов в Евразии.
"Что касается экономических аспектов, то уверен, что нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве ШОС. Цель – объединить потенциалы ЕАЭС, ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, китайской инициативы "Один пояс – один путь". Тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет предметно обсуждаться на предстоящих в сентябре восточном-экономическом форуме во Владивостоке, а также на конференции высокого уровня по вопросам торгово-экономического взаимодействия ШОС в Москве. И на форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в Уфе. Приглашаю всех наших партнеров принять в них участие", – сказал президент России.
Подводя итоги своего выступления, Путин поблагодарил казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева "за успешное председательство Казахстана в ШОС".
Как известно, сегодня в состав полноправных членов Организации войдут Пакистан и Индия, владеющие ядерным арсеналом. Соответствующие документы будут приняты участниками встречи высокого уровня. Таким образом, в ШОС будут четыре ядерные державы с учетом России и Китая.
"Расширение состава ШОС несомненно будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах. Открываются новые возможности активнее влиять на процессы в нашем общем регионе и на международной арене в целом", – подчеркнул российский лидер.
Путин обратил внимание присутствующих на вопрос обеспечения безопасности и стабильности на внешних границах государств – членов ШОС.
"Особую актуальность этому вопросу придает беспрецедентный всплеск терроризма и экстремизма во всем мире. Я неоднократно подчеркивал, что справиться с этим злом можно только путем честного и конструктивного объединения усилий всех стран, неукоснительного соблюдения норм международного права. Борьба с террористами должна носить комплексный и бескомпромиссный характер. Наряду с устранением социальных и экономических причин, порождающих эти явления, необходимо делать все для нейтрализации идеологии терроризма", – сказал он.
Поэтому, заметил Владимир Путин, возрастает роль межрегиональной антитеррористической структуры ШОС. Важный шаг в укреплении правовых основ ее деятельности – конвенция по противодействию экстремизму, которую участники саммита намерены сегодня подписать. При этом президент РФ выразил уверенность, что страны ШОС совместно активизируют усилия в русле политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов, прежде всего, на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. В этой связи он отметил роль Астаны в урегулировании сирийского конфликта, которая предоставила площадку для переговорного процесса.
"Важнейшее достижение (Астанинского процесса – Прим. ред.) – договоренность о прекращении огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, а также о создании в Сирии зон деэскалации. Теперь на этой основе появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий и придать импульс межсирийскому переговорному процессу в Женеве", – подчеркнул он.
Не менее важным для обеспечения региональной стабильности, по мнению российского лидера, является положение дел в Афганистане.
"Очевидно, что ставка на военные решения внутри афганского конфликта – бесперспективна. ШОС могла бы активнее поработать и на этом направлении. Предлагаем возобновить приостановленную в 2009 году деятельность контактной группы "ШОС – Афганистан". На фоне продолжающегося увеличения объемов производства и вывоза афганских наркотиков имело бы смысл нарастить взаимодействие ШОС с профильными структурами ООН и соответствующими международными организациями. Все мы заинтересованы в формировании широкого пояса антинаркотической безопасности в регионе", – заявил Путин.
Президент отметил, что сопряжение экономических проектов на всем пространстве ШОС позволит объединить потенциалы крупных многосторонних проектов в Евразии.
"Что касается экономических аспектов, то уверен, что нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве ШОС. Цель – объединить потенциалы ЕАЭС, ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, китайской инициативы "Один пояс – один путь". Тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет предметно обсуждаться на предстоящих в сентябре восточном-экономическом форуме во Владивостоке, а также на конференции высокого уровня по вопросам торгово-экономического взаимодействия ШОС в Москве. И на форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в Уфе. Приглашаю всех наших партнеров принять в них участие", – сказал президент России.
Подводя итоги своего выступления, Путин поблагодарил казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева "за успешное председательство Казахстана в ШОС".