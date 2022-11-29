Расширение торговли, грузоперевозок и авиасообщения обсудили премьеры Казахстана и Китая

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика

Главы двух государств поставили цель по увеличению товарооборота до 35 млрд долларов к 2030 году.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Актуальные вопросы укрепления казахстанско-китайского сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе двусторонних переговоров в режиме видеоконференцсвязи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Так, были затронуты вопросы взаимодействия в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, экологии, туризме, финансовом секторе и в области инновационных технологий.  

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что по итогам прошлого года объем товарооборота между Казахстаном и Китаем увеличился на 14% и достиг 18 млрд долларов. При этом в текущем году наблюдается еще более динамичный рост: за 10 месяцев данный показатель вырос почти на 33% и составил 19,7 млрд долларов.  

«Главами наших государств поставлена цель по увеличению товарооборота до 35 млрд долларов к 2030 году. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной задачей», - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, необходимо и дальше расширять номенклатуру поставляемых товаров и услуг, а также установить больше прямых контактов между деловыми кругами двух стран. В частности, Казахстан готов подкрепить положительный торговый тренд и увеличить экспорт своей продукции в Китай по 135 товарным позициям.

В качестве других приоритетных направлений сотрудничества Алихан Смаилов обозначил запуск новых проектов в нефтегазовом секторе и машиностроении, развитие ж/д грузоперевозок, в том числе открытие третьего железнодорожного пункта пропуска между Казахстаном и Китаем, а также повышение эффективности работы автомобильных пунктов пропуска на границе.

Кроме того, премьер-министр отметил важность снятия барьеров для экспорта казахстанской сельхозпродукции, увеличения числа пассажирских авиарейсов и активизации взаимодействия по использованию и охране трансграничных рек.

«Мы готовы к активному диалогу. Уверен, что высокая динамика казахстанско-китайского стратегического партнерства будет развиваться по всем направлениям», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны, Ли Кэцян отметил, что Китай рассматривает Казахстан в качестве дружественного соседа и важного торгового партнера. По его словам, особый интерес для КНР представляют наращивание поставок грузов и сельхозпродукции, запуск новых проектов в сфере энергетики, а также развитие гуманитарных связей и взаимодействия в области защиты окружающей среды.

«Мы готовы и дальше совместно с казахстанскими коллегами работать над укреплением двусторонних отношений между нашими странами», - сказал Ли Кэцян.

 

Популярное

Все
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
Врожденный недуг не помешал Баглану Манабаеву открыть свое дело, а также увлечься спортивными танцами
О создании театра мимического жеста мечтает жительница Северо-Казахстанской области, которая более двадцати лет знакомит казахстанцев, и не только их, с миром особенных людей, с искусством выразительного движения рук и тела
Минздрав уже сегодня может начать «охоту» за ученицей Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Жансаей Токтархановой: старшеклассница предложила IT-проект, «автоматом» выявляющий сложную в диагностике анемию
В Государственном архиве города Астаны хранятся документы, свидетельствующие о последствиях насильственной коллективизации 1930-х годов в акмолинском регионе
​​​​​​​Как научиться писать книги?
Истоки всенародной победы
В свободное от работы время в кругу семьи аппаратчик-гидрометаллург Сейткали Таганиязов берет в руки домбру
На дорогах «цифра» в помощь
Нефть из бурого угля
​​​​​​​Источник благосостояния – люди
Избирательная кампания началась
Готовность номер один
Земля поэтов и героев труда
Имена для страусят
Ночные бдения ДЧС
Канада покинет мундиаль
Скворечник для белочки
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Министры четырёх стран встретились в Актау
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
7 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Поездки
Касым-Жомарта Токаева торжественно встретили в Париже
Президент , Международное сотрудничество
Новые школы с обучением французскому языку откроются в Каза…
Правительство
Концепцию миграционной политики на 2023-2027 годы одобрило …
Экономика
Минторговли готово помочь McDonald's восстановить работу ре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]