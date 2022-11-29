Расширение торговли, грузоперевозок и авиасообщения обсудили премьеры Казахстана и Китая

Главы двух государств поставили цель по увеличению товарооборота до 35 млрд долларов к 2030 году.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Актуальные вопросы укрепления казахстанско-китайского сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе двусторонних переговоров в режиме видеоконференцсвязи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Так, были затронуты вопросы взаимодействия в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, экологии, туризме, финансовом секторе и в области инновационных технологий.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что по итогам прошлого года объем товарооборота между Казахстаном и Китаем увеличился на 14% и достиг 18 млрд долларов. При этом в текущем году наблюдается еще более динамичный рост: за 10 месяцев данный показатель вырос почти на 33% и составил 19,7 млрд долларов.

«Главами наших государств поставлена цель по увеличению товарооборота до 35 млрд долларов к 2030 году. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной задачей», - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, необходимо и дальше расширять номенклатуру поставляемых товаров и услуг, а также установить больше прямых контактов между деловыми кругами двух стран. В частности, Казахстан готов подкрепить положительный торговый тренд и увеличить экспорт своей продукции в Китай по 135 товарным позициям.

В качестве других приоритетных направлений сотрудничества Алихан Смаилов обозначил запуск новых проектов в нефтегазовом секторе и машиностроении, развитие ж/д грузоперевозок, в том числе открытие третьего железнодорожного пункта пропуска между Казахстаном и Китаем, а также повышение эффективности работы автомобильных пунктов пропуска на границе.

Кроме того, премьер-министр отметил важность снятия барьеров для экспорта казахстанской сельхозпродукции, увеличения числа пассажирских авиарейсов и активизации взаимодействия по использованию и охране трансграничных рек.

«Мы готовы к активному диалогу. Уверен, что высокая динамика казахстанско-китайского стратегического партнерства будет развиваться по всем направлениям», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны, Ли Кэцян отметил, что Китай рассматривает Казахстан в качестве дружественного соседа и важного торгового партнера. По его словам, особый интерес для КНР представляют наращивание поставок грузов и сельхозпродукции, запуск новых проектов в сфере энергетики, а также развитие гуманитарных связей и взаимодействия в области защиты окружающей среды.

«Мы готовы и дальше совместно с казахстанскими коллегами работать над укреплением двусторонних отношений между нашими странами», - сказал Ли Кэцян.