Расширился спектр услуг 465 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

По словам директора областного филиала Жаннат Нуржауовой, сегодня в области действуют 6 городских (из них 4 в Павлодаре) и 10 районных отделов центра обслуживания населения, 2 пункта – в поселках Калкаман и Майкаин. Все они оснащены компьютерной и другой современной офисной техникой, открытым WI-FI. Также в филиале работают 12 групп мобильных ЦОНов.

Особое место в работе этих учреждений занимает открытый в прошлом году в Павлодаре специализированный ЦОН. Всего со дня начала его работы было принято и выдано более 29 тыс. документов по покупке, продаже и оформлению автомобилей.



