Расширить льготное финансирование на предприятия туристического сервиса предложил депутат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Курултая Олжас Нуралдинов предложил расширить перечень видов экономической деятельности, имеющих право на льготное финансирование по программе «Өрлеу», включив в него предприятия, оказывающие сопутствующие услуги в сфере туризма, сообщает Kazpravda.kz

Соответствующий депутатский запрос он направил министру туризма и спорта РК Ерболу Мырзабосынову.

Как отмечается в запросе, развитие внутреннего и въездного туризма остается одним из важных направлений диверсификации экономики, развития регионов и создания новых рабочих мест. Статистика подтверждает растущий спрос на туристические услуги.

По итогам 2025 года количество внутренних туристов, воспользовавшихся услугами объектов размещения, достигло 10,1 млн человек, а число иностранных туристов, остановившихся в таких объектах, составило около 1,4 млн. Доходы объектов размещения достигли 350,6 млрд тенге, а инвестиции в туристскую отрасль составили 1,26 трлн тенге.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По данным Бюро национальной статистики, за январь–июнь 2026 года в Казахстане действовало 4 687 мест размещения, которые обслужили около 4,8 млн посетителей.

Вместе с тем, по мнению депутатов, развитие туризма не должно ограничиваться строительством гостиниц и баз отдыха. Полноценный туристический продукт формируется целой экосистемой предприятий, в которую входят прачечные и химчистки, пункты проката туристического и спортивного снаряжения, сервисы по ремонту оборудования и экипировки, а также другие субъекты малого и среднего бизнеса.

Однако действующая программа льготного финансирования «Өрлеу» в разделе «Туризм» охватывает лишь ограниченный перечень видов деятельности: услуги гостиниц и аналогичных мест проживания (ОКЭД 55.10), краткосрочное проживание (ОКЭД 55.20), а также услуги кемпингов и стоянок для автофургонов (ОКЭД 55.30).

В результате предприниматели, инвестирующие непосредственно в гостиничную инфраструктуру, могут претендовать на льготное финансирование, тогда как компании, обеспечивающие ее сопутствующими услугами, остаются за рамками программы.

«Предприниматель, который инвестирует в гостиницу или кемпинг, может претендовать на льготное финансирование, тогда как предприятие, обеспечивающее гостиницу профессиональной стиркой и химчисткой белья, либо предприниматель, создающий прокат лыж, велосипедов и туристического инвентаря, воспользоваться этим инструментом не может», - отмечается в депутатском запросе.

Депутат считает, что такой подход создает разрыв в государственной политике поддержки туристической отрасли, особенно в курортных и туристических регионах, где малый бизнес формирует значительную часть конечного туристического продукта.

Депутат обращает внимание, что отдельные виды сопутствующей деятельности уже признаются связанными с туризмом. Так, ОКЭД 77.21, предусматривающий аренду и лизинг развлекательного и спортивного оборудования, включен в методику формирования вспомогательного счета туризма. Кроме того, ОКЭД 96.01, связанный со стиркой и химической чисткой текстильных и меховых изделий, ранее уже включался в перечни отраслей, подлежащих государственной поддержке.

Также ОКЭД 95.29 охватывает ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, в том числе спортивного инвентаря, туристических палаток и соответствующего оборудования.

«Сегодня государство стимулирует строительство туристских объектов, однако без параллельного развития обслуживающего малого бизнеса существует риск появления инфраструктуры без полноценной сервисной экосистемы», - подчеркнул Нуралдинов.

В связи с этим предлагается расширить перечень приоритетных видов экономической деятельности по направлению «Туризм» в рамках программы «Өрлеу».

В частности, предлагается включить в него ОКЭД 96.01 - стирку и химическую чистку текстильных и меховых изделий, в том числе промышленную стирку и обработку гостиничного белья; ОКЭД 77.21 - аренду и лизинг развлекательного и спортивного оборудования, включая прокат туристического, горнолыжного, велосипедного и водного инвентаря; а также ОКЭД 95.29 и соответствующие подклассы в части ремонта и обслуживания туристического и спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

По мнению депутата, расширение программы позволит поддержать не только строительство туристических объектов, но и развитие сервисной инфраструктуры, необходимой для повышения качества туристических услуг в Казахстане.